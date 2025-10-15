2. Akdeniz Bienali Adana'da başladı: Yerli ve yabancı sanatçılar buluştu

Çukurova Çağdaş Sanat Vakfı organizasyonuyla 2. Akdeniz Bienali Adana'da açıldı; etkinlik 30 Kasım'a kadar Adana, Mersin ve Hatay'da devam edecek.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 14:26
Açılıştan sergilere, bölgesel bir çağdaş sanat girişimi

Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Adana, Mersin ve Hatay'da düzenlenen 2. Akdeniz Bienali için açılış töreni gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışı, Seyhan Belediyesi Eski İstasyon binasında yapıldı.

Vakıf Başkanı Ekrem Kahraman, törende sanatla ilgili idealleri bölgeye taşımak için çalıştıklarını belirtti. Kahraman, kültürel girişim sayesinde yaklaşık 2 bin üyeye ulaştıklarını ve gönüllülük ile imece ruhu üzerinden projeyi sürdürdüklerini vurguladı. Ayrıca hedeflerini, uluslararası çağdaş sanatlar müzesi kurmak olarak açıkladı.

Kahraman, bienalin yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getirdiğine dikkat çekerek, yaklaşık 80 sanatçının ağırlandığı etkinliğin önemine işaret etti ve diğer illerdeki sergilerin de ziyaret edilmesini istedi.

Bienal Direktörü Prof. Dr. Tansel Türkdoğan ise İstanbul dışındaki kentlerde de anlamlı sanat aktiviteleri düzenlemenin değerine vurgu yaptı. Türkdoğan, böyle bir pratiğin bölgeye taşınmasının ve deneyimli sanat aktörlerinin bölgeyle buluşmasının önemini belirtti.

Vakfın Adana Temsilcisi Mehmet Gazioğlu da açılışta yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler, istasyon binası ve bahçesindeki vagonlarda sergilenen eserleri inceledi. Etkinlik, farklı disiplinlerden üretimleri, söyleşi ve panelleri kapsıyor.

2. Akdeniz Bienali, 30 Kasım'a kadar Adana'nın yanı sıra Mersin ve Hatay'da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Adana, Mersin ve Hatay'da organize edilen "2. Akdeniz Bienali"nin açılışı Seyhan Belediyesi Eski İstasyon'da yapıldı.

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor