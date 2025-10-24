Zağnos Burcu'ndaki Kütüphane 29 Yıldır Öğrencilere Sessiz Çalışma İmkanı Sunuyor

Zağnos Burcu'ndaki Kütüphane 29 Yıldır Öğrencilere Hizmet Veriyor

ENES SANSAR - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tarihi Zağnos Burcu içinde 29 yıl önce açılan kütüphane, sessiz ve düzenli ortamıyla öğrenciler başta olmak üzere her ay binlerce kullanıcıya ders çalışma, kitap okuma ve araştırma imkânı sağlıyor.

Tarihçe

Eski Trabzon yerleşimini çevreleyen kale surlarının batı kısmında yer alan Zağnos Burcu'nun, Bizans İmparatoru 2. Aleksios döneminde kesme taştan dörtgen planlı olarak yaptırıldığı ve bir süre zindan olarak kullanıldığı belirtiliyor. Yapının büyük kısmının Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yenilendiği kabul ediliyor.

Kütüphane ve Hizmetler

Tarihi yapıda yapılan düzenleme ile 1996 yılından itibaren İsmail Hakkı Berkmen İhtisas Kütüphanesi olarak hizmet veren mekan, taş duvarlarla çevrili sessiz atmosferiyle kitapseverlere farklı bir çalışma ortamı sunuyor. Kütüphane, resmi tatillerin yanı sıra hafta sonu da açık hizmet veriyor.

Yetkili Açıklaması

Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada öğrenciler için konforlu çalışma ortamları hazırlamaya gayret ettiklerini söyledi. İskenderoğlu'nun ifadeleri şöyle:

'Öğrencilerimiz burada tarihi bir mekanda çalışmanın huzurunu buluyor. Günde yaklaşık 100 öğrencimiz buradan yararlanıyor. Öğrencilerimiz burada çok rahat çalışma imkanı buluyor.'

İskenderoğlu, kütüphaneden faydalanan kişilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, 'Kütüphanemizde toplam 7 personelimiz görev yapıyor. Buradaki öğrencilere konfor alanı oluşturup onların ihtiyaçlarını gidermekte kendilerine yardımcı oluyoruz. Rahat bir çalışma ortamı sunmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Lavabolarıyla, yeme içme mekanlarıyla, kafeteryasıyla öğrencilerimiz iyi bir çalışma ortamı buluyor. Her sene yaklaşık 30 bin öğrenci ders çalışma imkanı buluyor. Burada ders çalışıp üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz yıllar sonra gelip buraları ziyaret edip bizlere teşekkürlerini iletiyorlar.' dedi.

Öğrenci Görüşleri

Kütüphaneyi kullanan öğrenciler de mekandan memnuniyetlerini dile getiriyor. Üniversite sınavlarına kütüphanede hazırlanan Zeynep Sude Zengin, tarihi mekanda çalışmanın motivasyonunu artırdığını belirterek, 'Kütüphanede kendimi daha huzurlu hissediyorum. Başka kütüphanelere de gittim. Burası daha sessiz oluyor, o yüzden burayı tercih ediyorum. Sabah geliyorum ve dersimi çalışıyorum.' dedi.

Zehra Atılgan ise her gün ortalama 7 saat kütüphanede bulunduğunu ifade ederek, 'Buranın en sevdiğim yönü sessiz bir ortam olması. Ben ders çalışırken seslerden çok rahatsız oluyorum. Başka kütüphanelerde bu kadar sessiz ortam bulamıyorum. Güzel bir his. Duvarları ve iç kısmın dizaynını çok beğeniyorum. İnsan ders çalışırken daha bir ayrı motive oluyor.' diye konuştu.

