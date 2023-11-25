2 Milyon Liralık Havyar, Dinozorlarla Aynı Çağda Yaşamış Balıktan Çıktı

Keban Baraj Gölü’nde dinozorlarla aynı çağda yaşamış Sibirya Mersin balığı yakalandı. Bu balığın havyarı 2 milyon liraya kadar satılıyor.

2 Milyon Liralık Havyar, Dinozorlarla Aynı Çağda Yaşamış Balıktan Çıktı
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Keban Baraj Gölü’nde 2 Milyon Liralık Balık Yakalandı

Sibirya Mersin balığı, dinozorlarla aynı çağda yaşamış nadir canlılardan biri

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde balık avlayan bir balıkçı, çok değerli bir balık türü olan Sibirya Mersin balığını yakaladı. Bu balığın havyarı, dünyanın en pahalı havyarlarından biri olarak biliniyor ve 2 milyon liraya kadar alıcı bulabiliyor.

2 Milyon Liralık Havyar, Dinozorlarla Aynı Çağda Yaşamış Balıktan Çıktı

Sibirya Mersin balığı, dinozorlarla aynı dönemde yaşamış ve günümüze kadar ulaşmış ender canlılardan biri. Yaklaşık 100 yıl yaşayabilen ve 4 metre uzunluğa, 1,5 ton ağırlığa ulaşabilen bu balık, az tuzlu suları ve Kızıldeniz’i tercih ediyor. Son yıllarda Elazığ’da da görülmeye başlayan bu balık, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınmış durumda.

2 Milyon Liralık Havyar, Dinozorlarla Aynı Çağda Yaşamış Balıktan Çıktı

Balığın havyarı ise yaban mersinine benzediği için Mersin balığı adını almış. Bu balığın ağırlığının yalnızca yüzde 10’u kadar havyar üretebildiği için, havyarı çok kıymetli ve nadir. Bu yüzden havyarı 2 milyona kadar satılabiliyor. Balıkçılar, bu balığı tezgahlarında sergileyerek müşterilerin ilgisini çekmeye çalışıyorlar.

2 Milyon Liralık Havyar, Dinozorlarla Aynı Çağda Yaşamış Balıktan Çıktı

Balıkçı Ramazan Erdoğan, Mersin balığı hakkında şunları söyledi: “Soğuk havalar geldi. Vücudun direncini artırmak için balık yemek lazım. Haftada en az iki kere balık tüketmelerini tavsiye ediyorum. Mersin balığı, havyarı çok lezzetli ve sağlıklı bir balık. Elazığ’da 5 yıldır yetiştiriliyor. Nesli korunuyor. Havyarı çok değerli. Bu balığın havyarı, dünyanın en pahalı havyarlarından biri.”

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