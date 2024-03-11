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2 soğan, yarım kilo et yeter! Lezzetine doyulmayan orman kebabı tarifi

Modası hiç geçmeyen tarifler var, kaç yıldır yapılıyor diye sorduğunuz zaman kimse bilmiyor. Orman kebabı da bu tariflerin başında gelmektedir.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 21:22
2 soğan, yarım kilo et yeter! Lezzetine doyulmayan orman kebabı tarifi

Orman kebabı geçmişte Osmanlı Mutfağı'nın aşçıları tarafından geliştirilen sadece Bolu iline has bir yemek olarak bilinir. Diğer sulu et yemeklerinden onu ayıran tek özelliği bol miktarda bezelye içermesidir. Orman kebabı olarak neden anıldığına dair kimse pek fikir vermese de, neredeyse her evde pişen ve sevilerek yenen bir yemek olarak bilinmektedir.

Orman kebabını evde en basit şekilde nasıl pişireceğinizi bu makalemizde sizler için anlattık. Bu tarifle bu lezzetli et yemeğini düzenli olarak sofranıza getirebilirsiniz.

Orman Kebabı Tarifi

Malzemeler:

500 gram dana kuşbaşı eti(ya da kuzu kuşbaşı)

2 adet orta boy soğan

2 adet havuç

2 adet patates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kase bezelye (konserve)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1/4 çay bardağı zeytinyağı (kekik ısıtmak için)

Orman Kebabı Tarifi

Hazırlanışı:

Orman kebabı hazırlamak için ilk olarak kuşbaşı eti 1 yemek kaşığı zeytinyağını 2 yemek kaşığı unla karıştırın.

Bu karışımı bir tencereye akın ve geriye kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını bu karışıma dökerek kavurmaya başlatın.

Etler suyunu çektikten sonra bir tabağa koyun. Aynı teflon tavada iri parçalar halinde doğradığınız soğanları kavurun.

Daha sonra doğranmış havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.

En son patatesleri ekleyip kavurma işlemini sürdürün.

Malzemeler kavrulduktan sonra eti, 1 yemek kaşığı salça ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip kavurun. Üzerini kaplayacak kadar kaynar su ekleyin, ardından tuz ve karabiberi ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kalan tereyağında bol miktarda kekiği kızartın ve yemeğin üzerine dökün. Kısık ateşte pişirin.

Afiyet olsun..

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