Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL

BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere iki farklı aktüel kataloğu tüketicilere sunuyor. 20 Mart 2024 tarihli katalogda, çekme karavan gibi dikkat çekici ürünler BİM online mağazasında yerini aldı ve 239.000 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı. Şimdi merak edilen soru, bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimli olarak raflarda olacak? 22 Mart 2024 tarihli BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler şunlardır:

Kişisel Bakım, Temizlik ve Hijyen ürünleri

Süt ve Süt Ürünleri

Atıştırmalıklar ve Çikolata grubu1

Elektronik ve Teknoloji ürünleri, örneğin Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV2

Bahçe ve Balkon malzemeleri

Piknik ve Kamp ekipmanları

Ev Eşyaları

Çok Amaçlı Dolaplar

Tekstil ve Giyim ürünleri

Züccaciye ve Mutfak gereçleri

Oyuncaklar

Kumtel markasının ev aletleri koleksiyonu, Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi için 3.499 TL, şık Siyah Cam Ankastre Set için 6.799 TL, pratik Elektrikli Düdüklü Tencere için 1.799 TL ve kullanışlı Sprey Mop için 1.599 TL fiyat etiketiyle BİM mağazalarında yer alıyor. Ayrıca, Tecno’nun yeni modeli Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL, Philips’in Azur Buharlı Ütüsü 1.799 TL, Sakal Düzeltici ise sadece 479 TL. Teknoloji severler için Polosmart Akıllı Saat 249 TL, Bluetooth Hoparlör 209 TL, ve Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL gibi cazip fiyatlarla sunuluyor. Aksesuarlar arasında Telefon / Tablet Standı 79 TL, Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL ve Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL ile Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL gibi ürünler de bulunuyor.

Senna markasının 65 inç Frameless Ultra HD Google Televizyonu 16.999 TL, 55 inçlik modeli ise 12.999 TL fiyat etiketiyle BİM’de satışa sunuluyor. Erinöz’ün Rimini serisi 5 parçalık oturma grubu 9.999 TL, Luka modeli 3 kişilik gölgelikli salıncak ise 7.999 TL. Mutfaklar için metal raf 999 TL, çok amaçlı 4 raflı beyaz dolap 1.399 TL. Banyolar için ısıya dayanıklı led ışıklı duş başlığı 299 TL, açık hava etkinlikleri için katlanır alüminyum kamp masası 799 TL ve katlanır kamp sandalyesi 249 TL. Ayrıca, şarj edilebilir el feneri 199 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.























