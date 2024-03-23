Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak

Otomotiv sektöründe yaşanan fiyat yükselişleri, ikinci el araç piyasasını da etkileyerek vatandaşların araç alım süreçlerini zorlaştırıyor. Bu artışlarla birlikte, otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi beklenirken, tüketiciler alternatif çözümler arayışına girdi.

Araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, uygun fiyatlı araç edinme isteği giderek artıyor. Bu noktada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan bir karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak dikkatleri üzerine çekti. Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) sıfırlayan bu karar, sıfır otomobil alımlarında önemli bir mali rahatlama sağlayacak.

Sektördeki vergi indirimi kararı, otomobil alıcılarını umutlandırırken, piyasada hareketliliğin artması bekleniyor. Bu kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüketicilerin daha uygun fiyatlarla araç sahibi olma şansı artacak. Özellikle bütçeleri sınırlı olan vatandaşlar için bu kararın önemi büyük.





HONDA CİVİC'TE ÖTV SIFIRLANDI: İŞTE MART AYI FİYATLARI!



Honda Civic, Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) sıfırlanmasıyla otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. ÖTV'siz araç satışlarına olan talep artarken, Honda'nın popüler modeli Civic, ÖTV'siz satış fırsatıyla gözleri üzerine çekiyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yasa ile ÖTV muafiyeti 1 milyon Türk Lirası'na yükseltilirken, Honda Civic'in ÖTV'siz satış fiyatları da netlik kazandı. Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, sıfır araç almak isteyenleri sevindirirken, belirli şartları yerine getirenler bu avantajdan faydalanabilecek.

ÖTV'siz araç satışından engelli bireyler ve onlara bakmakla yükümlü kişiler de yararlanabilirken, belirli oranda engelli raporu gerekliliği bulunuyor. ÖTV muafiyetli fiyatlarla ilgili olarak Honda Civic'in Mart 2024 tarihli fiyat listesi şu şekilde sıralandı:

2024 Honda Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Premium: 404.500 Türk Lirası

2024 Honda Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Elegance: 425.100 Türk Lirası

2024 Honda Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Executive+: 439.500 Türk Lirası

2024 Honda Civic 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 447.200 Türk Lirası

2024 Honda Civic 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 468.900 Türk Lirası

Engelli raporu sahipleri, Honda bayilerini ziyaret ederek ÖTV'siz araç satışından faydalanma imkanına sahip. Bu düzenleme, otomobil almak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken, otomobil piyasasında hareketliliğin artması bekleniyor.