2. Uluslararası Afet Film Festivali Ankara'da Başladı

2. Uluslararası Afet Film Festivali Ankara'da Açılışını Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ANDA Derneğince düzenlenen 2. Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF), Ankara'daki açılış programıyla izleyiciyle buluştu.

Festivalin Teması

Afetler ve iklim krizinin etkilerini sinema aracılığıyla anlatmayı amaçlayan festivalin açılışı, Kolektif House Next Level'da gerçekleştirildi. Açılış etkinliği, tanıtım konuşmalarıyla başladı ve ardından sinema severler için ilk film gösterimi yapıldı.

Öne Çıkan Film ve Panel

Festivalin açılış gösterimi, önceki festivalde Belgesel dalında En İyi Yönetmen ödülü kazanan The Journey: The Future of Kazakh Nomads filmiyle gerçekleşti.

Gösterimin ardından düzenlenen "İklim Perdesi" paneline Anadolu Ajansı Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Dr. Barışkan Ünal moderatörlük yaptı. Panelde, Prof. Dr. Serdar Öztürk, ünlü yönetmen Akira Kurosawa'nın eserleri üzerinden eko-felsefe konusunu ele aldı.

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral da, "İklim Krizinin Gerçekleri" başlıklı konuşmasında, deneyimlerini ve gözlemlerini paylaştı. Festival, sinemanın gücüyle iklim krizine dikkat çekmeyi hedefliyor.