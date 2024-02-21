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2022 KPSS puanı olanlara başvurular açıldı! Üniversitede yüksek maaşla çalışmak isteyenlere müjde

Giresun Üniversitesi'nde personel alımı başvurusu devam ediyor. Kayıt koşulları ve kontenjan tahsisine ilişkin detaylı bilgi bültenimizde mevcuttur.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:11
2022 KPSS puanı olanlara başvurular açıldı! Üniversitede yüksek maaşla çalışmak isteyenlere müjde

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda Giresun Üniversitesi'ne kütüphaneci, büro personeli, diğer sağlık personeli (diş protez teknisyeni), teknisyen( elektrik), destek personeli(bağ-bahçe bakımı-/temizlik/basit bakım onarım, ısıtma/temizlik/ basit bakım onarım hizmeti) gibi iş unvanlarına sahip sözleşmeli işçiler işe alınacağı bildirildi. Başvuruların 1 Mart 2024'e kadar geçerli olacağının vurgulandığı açıklamada koşullar ve kontenjan dağılımları hakkında detaylı bilgiler de verildi.

Giresun Üniversitesi Personel Alım Şartları

A. GENEL KOŞULLAR

* 657 sayılı Kamu İşleri Kanununun 48 inci madde içeriğinde belirtilen şartları taşımak.

* 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen saklı koşullarla görevlerinizi sürekli olarak yerine getirmenize engel olacak akıl hastalığınızın bulunmaması.

* 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırmaları Kanunu kapsamında yapılan arşiv araştırmalarının sonuçları olumlu sonuç alınması.

* Askerlik hizmetini tamamlamış erkek adayların askerlik hizmeti muaf tutulacak veya ertelenmesini gösteren belgesinin bulunması.

* Görevlerini sürekli olarak yerine getirmesine engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması.

* KHK ile kamu görevinden alınmaması.

* Son başvuru tarihi itibarıyla tercih edilen pozisyonun karşısındaki öğrenim seviyesinden mezun olmalı, gerekli niteliklere sahip olmalı ve belgelenmelidir.

* Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık yardımı alınmaması.

* 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 4. maddesinin (B) bendi kapsamında; “Bir kişi, hizmet sözleşmesinin esaslarına aykırı davranış nedeniyle sözleşmesinin kurumu tarafından feshedilmesi veya tek taraflı olarak kendisi tarafından feshedilmesi durumunda işe alınır. Sözleşmenin feshi, sözleşmenin süresi içinde Başkan tarafından kararlaştırılan istisnai haller dışında, sözleşmenin yenilenmemesi halinde sözleşmenin fesih tarihinden sözleşmenin sona erme tarihine aktarılacaktır. Sözleşmeli personel kadrosuna alınamazlar. Görevin bitiminden bu yana bir yıl geçmediği sürece esas alınır."

* İlanda belirtilen yaş ve cinsiyet gereksinimlerini karşılamalıdır.

Giresun Üniversitesi Personel Alım Şartları

Giresun Üniversitesi Personel Alım Şartları

Giresun Üniversitesi Personel Alım Şartları

Giresun Üniversitesi Personel Alım Şartları

Başvuru tarihi ve yeri

Giresun Üniversitesi çalışanlarının işe alım başvuruları, 16 Şubat – 1 Mart 2024 tarihleri ​​arasında elektronik yönetim portalı üzerinden “Giresun Üniversitesi – Kamu İşe Alım Portalı” hizmeti veya Web “Kariyer portalı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacak.

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