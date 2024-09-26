2022 Model Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG İcradan Satışa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Bursa'nın Merkez ilçesinde yer alan Yenişehir İcra Dairesi, dikkat çeken bir icra satışı ilanı yayımladı. 2022 model Mercedes-Benz marka C 200 4MATIC AMG model bir araç, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Siyah renkte, temiz ve eksiksiz olduğu belirtilen araç, 2.950.000 TL muhammen bedelle alıcılarını bekliyor. İlgilenenler için aracın görselleri ve detayları UYAP e-satış portalında incelenebilirken, ihale öncesinde aracı görme imkânı da sunuluyor.

2022 MODEL MERCEDES-BENZ C 200 4MATIC AMG SATIŞA ÇIKARILDI

Yenişehir İcra Dairesi tarafından icradan satışa sunulan 2022 model Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG, alıcıların ilgisini çekecek bir fırsat sunuyor. Muhammen bedeli 2.950.000 TL olarak belirlenen bu lüks araç, eksiksiz ve temiz görünümüyle dikkat çekiyor. Aracın plakası 16AUP314 olup, siyah renkte olduğu ve kaportasında ezik veya ciddi bir göçük bulunmadığı belirtiliyor. Ancak, aracın anahtarının bulunmaması nedeniyle kilometresi tespit edilememiş. Aracın detaylı bilirkişi raporu ise icra dosyasında yer alıyor.

Bu icra satışı, özellikle yüksek kaliteli araçlara ilgi duyanlar için cazip bir fırsat olabilir. Araç, Bursa’da bulunan Mert Yediemin Otoparkı'nda muhafaza ediliyor. İlgili kişiler, ihaleden önce aracı görmek istedikleri takdirde, otoparkı ziyaret edebilecekler.





ALICILARA İHALE ÖNCESİ ARAÇ GÖRME FIRSATI

Satışa sunulan Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG model aracı bizzat görmek isteyen alıcılar, ihaleden önce Mert Yediemin Otoparkı’na giderek aracı inceleyebilirler. Yenişehir İcra Dairesi’nin ilanında da belirtildiği gibi, ihaleye katılacak alıcılar, araçla ilgili dosyada belirtilmeyen herhangi bir eksiklik olursa bunu bilerek ihaleye katıldıklarını kabul etmiş sayılacaklar.

Bu önemli uyarı, ihale sürecine katılacak kişilerin dikkat etmesi gereken bir husus olarak öne çıkıyor. Araç üzerinde herhangi bir eksiklik, alıcıların satış öncesinde bu detayları göz önünde bulundurmalarını gerektiriyor. Detaylı bilirkişi raporunda aracın mevcut durumu ve genel özellikleri açıklanmış olsa da, anahtarının bulunmaması nedeniyle kilometresi tespit edilememiş durumda.

İHALE TARİHLERİ VE DETAYLAR

İlgilenen alıcılar için ihalenin iki aşamada gerçekleşeceği belirtiliyor. İlk ihale 17 Ekim 2024 tarihinde saat 10:31’de başlayacak ve 24 Ekim 2024 saat 10:31’de sona erecek. Eğer bu süreçte araç satılamazsa, ikinci ihale 14 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 21 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

İhaleye katılmak isteyenler, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/143 TLMT dosya numarasıyla ayrıntılı bilgilere ve şartlara erişim sağlayabilirler. Aracın satış şartları ve artırma detayları burada yer alırken, mahcuzun görselleri de incelemeye sunulmuş durumda. Potansiyel alıcılar bu platform üzerinden ihale sürecine katılım sağlayabilirler.

ARAÇ HAKKINDA TEKNİK DETAYLAR

Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG, Mercedes'in lüks sedan segmentindeki popüler modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle AMG paketli modelleri, spor performansı ve lüks tasarımı bir araya getiriyor. Bu araçta, 254915V0083584 motor numarası ve W1K2060431F058852 şasi numarası bulunuyor. Otomobilin dört çeker (4MATIC) sistemi, farklı yol koşullarında üstün çekiş ve kontrol sağlıyor.

Siyah renkli bu Mercedes-Benz, özellikle Türkiye’deki lüks araç pazarında sıkça tercih edilen modeller arasında yer alıyor. AMG paketinin getirdiği sportif detaylar, iç ve dış tasarımdaki estetik ve performans özelliklerini vurguluyor. Ayrıca, araçların kaportasında herhangi bir ezik ya da göçük bulunmadığına dair yapılan açıklama, aracın genel olarak iyi durumda olduğunu gösteriyor.

MERCEDES-BENZ C 200 4MATIC AMG NEDEN TERCİH EDİLİR?

Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG model araçlar, hem lüks hem de spor bir sürüş deneyimi sunan özellikleriyle bilinir. 4MATIC dört çeker sistemi, aracın sürüş dinamiklerini üst seviyeye taşırken, AMG tasarım paketi ise şık ve sportif bir görünüm kazandırır. Bu özellikler, aracı tercih edenlerin genellikle performans ve konforu bir arada arayan kişiler olduğunu gösterir.

2022 model bir Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG, hem teknolojik donanımları hem de sürüş keyfiyle dikkat çeken bir otomobil. Bu araçlar, uzun yolculuklar ve şehir içi sürüşler için ideal bir tercih olarak öne çıkıyor. Özellikle geniş iç hacmi, teknolojik güvenlik donanımları ve sürüş destek sistemleri, bu modeli popüler kılan unsurlar arasında yer alıyor.

İcradan araç satın almak, genellikle piyasaya göre daha uygun fiyatlarla lüks araçlara sahip olma imkânı sunar. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunur. Öncelikle, ihale öncesinde aracı yerinde incelemek ve eksikliklerini değerlendirmek, alıcılar için önemli bir adım. Ayrıca, icra yoluyla alınan araçlarda herhangi bir garanti durumu olmadığı için, araçla ilgili detaylı bir araştırma yapmak önemlidir.

UYAP e-satış portalı, bu tür satışların şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan önemli bir platformdur. İhale süreci, online olarak takip edilebilir ve katılımcılar ihaleye internet üzerinden dâhil olabilirler. Böylece, potansiyel alıcılar fiziki bir ortamda bulunmak zorunda kalmadan, elektronik ortamda ihale sürecine katılma imkânına sahip olurlar.

2022 model Mercedes-Benz C 200 4MATIC AMG’nin icra yoluyla satışa sunulması, lüks araç arayışında olanlar için dikkat çeken bir fırsat sunuyor.