2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi tarafından 2023 model Renault Megane marka otomobil icradan satışa çıkarıldı. Aracın özellikleri, ihale süreci ve detayları hakkında bilgiler merak edenler için haberimizde yer alıyor. Satışa sunulan aracın muhammen bedeli 1.200.000 TL olarak belirlendi ve açık artırma yoluyla yeni sahibini bulacak. İşte satışa sunulan aracın tüm detayları ve ihaleye katılım koşulları…

RENAULT MEGANE SATIŞA ÇIKTI: İCRA ARACI İÇİN İHALE DETAYLARI

İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi Müdürlüğü, 2024/143622 ESAS dosya numarası ile bir borçtan dolayı 2023 model Renault Megane Sedan Joy Comfort otomobili icradan satışa çıkardı. Aracın detaylı bilgilerine ve satış şartlarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Satışa çıkarılan aracın muhammen bedeli 1.200.000 TL olarak belirlenmiş olup, araç için iki farklı açık artırma süreci düzenlenecek. Araç, İstanbul Pendik Vip Yediemin Otoparkı’nda sergilenmekte ve gözle görülür herhangi bir büyük hasar tespit edilmediği belirtilmiştir.

ARACIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLENDİRMELER

Satışa sunulan 2023 model Renault Megane Sedan Joy Comfort, gri renkli olup, motoru ve mekanik aksamında herhangi bir eksiklik olmadığı rapor edilmiştir. Aracın kaporta aksamında herhangi bir büyük hasar görünmezken, kullanıma bağlı olarak ufak tefek çizikler mevcuttur. Araç, benzinli motor tipine sahip ve oldukça yeni bir durumdadır.

Plaka : 34 HYN 478

: 34 HYN 478 Model : 2023

: 2023 Marka : Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.3 T/Otomobil

: Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.3 T/Otomobil Renk : Gri

: Gri Yakıt Tipi : Benzin

: Benzin Şasi Numarası : VF1RFB00472124593

: VF1RFB00472124593 Açıklamalar: Aracın anahtarı bulunuyor ancak ruhsatı mevcut değil.

Bu bilgiler ışığında, Renault Megane satın almak isteyenler için araç cazip bir seçenek sunuyor. Yeni bir otomobil almak isteyenlerin bu ihaleyi değerlendirmesi önerilir.

İHALE TARİHLERİ VE ARTIRMA BİLGİLERİ

İcradan satışa sunulan bu 2023 model Renault Megane için iki farklı artırma süreci düzenlenecek. İşte ihalenin başlangıç ve bitiş tarihleri:

Birinci Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati : 29 Ekim 2024, 11:04

: 29 Ekim 2024, 11:04 Birinci Artırma Bitiş Tarihi ve Saati : 5 Kasım 2024, 11:04

: 5 Kasım 2024, 11:04 İkinci Artırma Başlangıç Tarihi ve Saati : 27 Kasım 2024, 11:04

: 27 Kasım 2024, 11:04 İkinci Artırma Bitiş Tarihi ve Saati: 4 Aralık 2024, 11:04

Birinci artırmada aracın satış bedeli üzerinde bir teklif gelmezse, ikinci artırma süreci başlatılacak. İlgilenenler, ihale tarihlerini yakından takip ederek aracın yeni sahibi olabilirler.

İHALEYE NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

2023 model Renault Megane için düzenlenen ihaleye katılmak isteyenler, Türkiye genelinde UYAP üzerinden ihaleye katılım sağlayabilirler. İhaleye katılmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar, İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanmakta olup, teklif verenlerin dikkat etmesi gereken bazı unsurlar vardır:

UYAP e-satış portalı üzerinden dosya numarası 2024/143622 ESAS ile giriş yaparak detaylara ulaşabilirsiniz.

ile giriş yaparak detaylara ulaşabilirsiniz. Artırmaya katılmak için bir teminat yatırılması gerekmektedir. Bu teminat bedeli aracın muhammen bedelinin belirli bir yüzdesi kadar olacaktır.

İhale süresince en yüksek teklifi veren kişi aracın yeni sahibi olacaktır. Ancak ihale şartları doğrultusunda tekliflerin belirli bir seviyede olması gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenler, esatis.uyap.gov.tr adresinden dosya numarası ile giriş yaparak artırma şartlarını inceleyebilirler.

SATIŞA SUNULAN ARAÇ NEREDE GÖRÜLEBİLİR?

İhaleye konu olan Renault Megane marka araç, İstanbul Pendik’te bulunan Vip Yediemin Otoparkı’nda görülebilir. Adres bilgileri şu şekildedir:

Adres: Kurna Mahallesi, Aşiyan Sokak No: 16/7, Pendik/İstanbul

Aracı yerinde görmek isteyenler, bu adrese giderek aracın durumu hakkında daha net bir fikir edinebilirler. İhale katılımcılarının araç hakkında bilgi sahibi olması, doğru bir teklif verme açısından büyük önem taşımaktadır.

İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

İstanbul Anadolu Banka Alacakları İcra Dairesi Müdürlüğü, araç satışını İcra İflas Kanunu’nun 114. ve 115. maddeleri kapsamında yürütmektedir. İlgili yasalara göre yapılacak bu artırma, belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İlgili kişilerin ihale şartlarına uygun olarak katılım sağlaması beklenmektedir.

2023 model Renault Megane marka otomobil icradan satışa çıkarıldı. Aracı görmek ve ihaleye katılmak isteyenler için süreç başlamış durumda. Açık artırma yoluyla gerçekleşecek olan satış, 29 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve belirli tarihler arasında yapılacak. Yeni bir araç almak isteyenler için bu fırsatı kaçırmamak önemli!