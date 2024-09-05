2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

2024 yılında icra yoluyla satışa çıkarılan araçlar arasında dikkat çeken bir ilan, 2023 model Renault marka otomobil için yayımlandı. Şanlıurfa İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek bu satış, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Aracın muhammen bedeli 1.275.000 TL olarak belirlenmiş olup, iki farklı artırma dönemiyle satışa sunulacak. Hem araç alıcılarını hem de yatırımcıları ilgilendiren bu fırsat, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

2023 MODEL RENAULT OTOMOBİL İCRADAN SATILIK

Şanlıurfa İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından ilan edilen bu icra satışı, bir borçtan dolayı gerçekleştiriliyor. İcralık olan taşıtın detaylı bilgileri ve artırmaya ilişkin şartlar, e-satış platformu olan esatis.uyap.gov.tr üzerinden görüntülenebilecek. İşte araçla ilgili dikkat çeken ayrıntılar:

Plaka Numarası: 63AHG287

63AHG287 Model Yılı: 2023

2023 Marka: Renault

Renault Motor No: H5HE490D524806

H5HE490D524806 Şasi No: VF1RFB00371536039

VF1RFB00371536039 Araç Türü: Sedan

Bu ilan, yüksek değere sahip araçları cazip fiyatlarla almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Araç, icradan satışa çıkarıldığında piyasa değerinden daha uygun fiyatlarla satılabiliyor ve bu durum alıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

İCRA SATIŞINA İLİŞKİN ARTIRMA BİLGİLERİ

Aracın satışı, iki farklı artırma döneminde gerçekleştirilecek. İlk artırma süresi 23 Eylül 2024 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. İkinci artırma ise 17 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 24 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. İşte artırma ile ilgili önemli tarihler:

1. ARTIRMA DÖNEMİ

Başlangıç Tarihi ve Saati: 23 Eylül 2024, 13:43

23 Eylül 2024, 13:43 Bitiş Tarihi ve Saati: 30 Eylül 2024, 13:43

2. ARTIRMA DÖNEMİ

Başlangıç Tarihi ve Saati: 17 Ekim 2024, 13:43

17 Ekim 2024, 13:43 Bitiş Tarihi ve Saati: 24 Ekim 2024, 13:43

İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 114. maddesinin 4. fıkrası gereğince, artırma işlemleri belirlenen tarihlerde yapılacak. Bu süreç, icradan satışa sunulan araçları takip eden alıcılar için son derece önemli.

ARACIN DEĞERİ VE SATIŞ DETAYLARI

2023 model Renault marka otomobilin muhammen bedeli, yani tahmini satış fiyatı 1.275.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu değer, aracın mevcut piyasa değeri göz önüne alındığında oldukça makul bir seviyede. Üstelik icradan satışa çıkan araçlar, genellikle piyasa fiyatlarının altında satıldığı için yatırımcılar için cazip bir fırsat olarak görülüyor.

Alıcılar, icra satışına katılmak ve aracı satın almak için belirlenen şartlara uygun hareket etmek zorundalar. Bu şartlara ve diğer detaylara e-satış platformu olan esatis.uyap.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İcra satışına katılmak isteyenler, esatis.uyap.gov.tr adresine giriş yaparak “2024/370891 ESAS” numaralı dosya üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu platform, Türkiye genelinde icradan satışa çıkarılan taşınır ve taşınmaz malların ihale süreçlerinin yönetildiği bir sistemdir.

BAŞVURU ŞARTLARI

İcra ihalelerine katılmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Başvurular sırasında dikkat edilmesi gereken temel şartlar şunlardır:

İlgili dosya numarasıyla başvuru yapılması: 2024/370891 ESAS

2024/370891 ESAS E-satış platformuna kayıt olunması ve artırma sürecine katılım sağlanması

Muhammen bedelin belirli bir yüzdesinin teminat olarak yatırılması

Bu şartlar doğrultusunda başvurular kabul edilecek ve artırma süreci sorunsuz bir şekilde ilerleyecektir. Katılımcılar, ihale sonucunda en yüksek teklifi veren kişi olmaları durumunda aracı satın alma hakkına sahip olacaklar.

2023 model Renault marka otomobil, icra yoluyla satışa çıkarılarak alıcılarını bekliyor. İcralık araçların ihale süreci, alıcılar için önemli bir fırsat yaratırken, piyasa değerinin altında bir fiyata araç sahibi olma imkanı sunuyor. 1.275.000 TL muhammen bedeli ile satışa çıkan bu sedan araç, Renault markasının kalitesi ve 2023 model olmasıyla dikkat çekiyor.

Araçla ilgili tüm detaylara esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşabilir, ihale sürecine katılarak bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. İcra ilanı hakkında tüm gelişmeleri takip etmek için Şanlıurfa İcra Dairesi Müdürlüğü'nün yayımladığı bilgilere göz atmanızda fayda var.