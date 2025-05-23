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27. Türkiye Korolar Şenliği Başkentte Başladı

27. Türkiye Korolar Şenliği, 115 koronun katılımıyla Başkent'te başladı ve 1 Haziran'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 21:43
27. Türkiye Korolar Şenliği Başkentte Başladı

27. Türkiye Korolar Şenliği Başkentte

Başkent Ankara, Türkiye Polifonik Korolar Derneği (TPKD) tarafından düzenlenen 27. Türkiye Korolar Şenliği'ne ev sahipliği yapıyor. Şenlik, renkli gösteriler ve unutulmaz müzik deneyimleri sunmak üzere 1 Haziran'a kadar devam edecek.

TPKD Başkanı'ndan Açıklama

TPKD Başkanı Mehmetcan Apaydın, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, her koronun kendi sesini, kültürünü ve Işığını sahneye taşıyacağını belirtti. Açılışın ardından TPKD Büyükler Korosu ilk konser performansını sergiledi.

Etkinlikte Neler Olacak?

Yaklaşık 5 bin koristin yer aldığı etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden 115 koro, sanatseverlerle buluşacak. Her koro, kendi tarzı ve repertuvarıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

27. Türkiye Korolar Şenliği, müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Etkinlik boyunca pek çok farklı tarzda müzik dinleyebilir, koroların görsel ve işitsel şovlarına tanıklık edebilirsiniz.

Türkiye Polifonik Korolar Derneğince (TPKD) düzenlenen 27. Türkiye Korolar Şenliği başladı. Şenlik...

Türkiye Polifonik Korolar Derneğince (TPKD) düzenlenen 27. Türkiye Korolar Şenliği başladı. Şenlik kapsamında TPKD Büyükler Korosu ilk konseri verdi.

Türkiye Polifonik Korolar Derneğince (TPKD) düzenlenen 27. Türkiye Korolar Şenliği başladı. Şenlik...

Türkiye Polifonik Korolar Derneğince (TPKD) düzenlenen 27. Türkiye Korolar Şenliği başladı. Şenlik kapsamında TPKD Büyükler Korosu ilk konseri verdi.

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