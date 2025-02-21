Mersin'de Soğuk Hava Su Deposunu Buz Tuttu

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde, soğuk hava nedeniyle borusu patlayan su deposunun çevresi buzla kaplandı. Tarım alanları için inşa edilen su deposu, geçen gece etkili olan soğuk hava koşulları sebebiyle olumsuz etkilendi.

Olayın Nedeni ve Sonuçları

Patlayan sulama borusu, basınçlı suyun hem depo çevresine hem de bahçeye yayılmasına yol açtı. Gece boyunca süren soğuk hava, suyun yüzeyde donmasına neden olarak buzlu bir manzara oluşturdu.

Bu ilginç doğa olayı, bazı vatandaşların ilgisini çekti. Buzlu depo önüne gelenler, bu eşsiz manzarada hatıra fotoğrafları çektirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, soğuk hava nedeniyle borusu patlayan su deposunun çevresi buzla kaplandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, soğuk hava nedeniyle borusu patlayan su deposunun çevresi buzla kaplandı.