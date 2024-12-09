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KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KYK burs ve kredileri 2025'ten itibaren aylık 3.000 TL olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere zam müjdesi verdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 10:14
KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KYK burs ve kredi ödemeleri devam ederken, milyonlarca öğrenci aylık ödemelere zam yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyordu. Bu konuda gözler Gençlik Bakanlığı ve hükümetten gelecek açıklamalara çevriliyken, beklenen müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Erdoğan'dan Zam Müjdesi

Gaziantep'te gerçekleştirilen gençlik buluşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir açıklamada bulundu. 2025 yılında KYK burs ve kredilerinin ne kadar olacağına dair detayları paylaşan Erdoğan, burs miktarının 2025 yılından itibaren 2.000 TL'den 3.000 TL'ye yükseleceğini duyurdu.

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

Bu artış, üniversite öğrencilerinin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlarken, özellikle artan yaşam maliyetleri ile birlikte gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için büyük bir destek oluşturuyor.

2025 Yılında KYK Burs ve Kredileri

Erdoğan’ın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a hitaben “Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden” demesi, bakanın da “3.000 lira dediniz efendim, aylık 3.000 lira” yanıtıyla devam etmesi öğrencileri sevindirdi. Erdoğan, bu tutarın kendileri tarafından belirlendiğini açıkladı.

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