Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personel alımı! Yüksek maaş fırsatı verilecek

Büyükşehir Belediyesi, altı farklı pozisyon için toplamda on yedi yeni takım arkadaşı arayışını ilan etti. Adaylar için belirlenen nitelikler netleşti ve bu pozisyonlar için herhangi bir KPSS veya benzeri sınav koşulu aranmayacak. İşe alım süreciyle ilgili detaylar, belediyenin resmi duyurusunda yer alıyor.

İşe Alım İçin Gerekli Koşullar ve İşlemler

Başvuru Koşulları

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları şarttır.

İlgili pozisyon için aranan özel niteliklere sahip olmak gerekmektedir.

Online Başvuru Adımları

Tüm başvurular sadece internet üzerinden kabul edilecektir.

Adaylar, kendi özgeçmişlerini belirtilen e-posta adresine e-posta ile göndermelidirler.

Elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

Mülakat Aşaması

Değerlendirmeye alınan özgeçmişler arasından seçilen adaylar, mülakata çağrılacaktır.

Mülakat zamanı, seçilen adaylara e-posta yoluyla iletilmektedir.





Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde Çeşitli Pozisyonlar İçin Personel Alımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, aşağıdaki pozisyonlar için deneyimli ve yetkin adaylar aramaktadır:

Güvenlik Görevlisi (5 Kişi): Güvenlik sektöründe tecrübeli ve güvenilir takım arkadaşları.

Büro Personeli (Ön Lisans) (1 Kişi): Ofis yönetiminde becerikli ve ön lisans derecesine sahip bireyler.

Büro Personeli (1 Kişi): Ofis işleri konusunda deneyimli adaylar.

Kamyon Şoförü (1 Kişi): E sınıfı sürücü belgesine sahip, tecrübeli şoförler.

Tekniker (1 Kişi): Teknik alanda bilgi sahibi ve deneyimli profesyoneller.

Fiziksel İşçi (7 Kişi): Fiziksel işlere uygun ve özverili çalışanlar.

Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ bünyesinde görev almak isteyen ve yukarıdaki özelliklere uygun adayların başvurularını beklemekteyiz. İlgilenen adaylar, Denizli Büyükşehir Belediyesi PERAŞ personel alımı için hazırlanan Başvuru Kılavuzuna başvurabilirler.