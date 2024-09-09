2023 Model Volkswagen Passat İcradan Satışa Çıkarıldı! Detaylar ve Artırma Bilgileri

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Polatlı İcra Dairesi, 2023 model Volkswagen Passat marka bir aracı icradan satışa çıkardı. Araç, modern özellikleri, güçlü motor yapısı ve iyi durumuyla dikkat çekiyor. İcradan satın alma fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için detaylı bilgiler, başvuru şartları ve artırma tarihleri açıklandı. Polatlı İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan bu araç için belirlenen muhammen bedel 1.750.000 TL olarak ilan edildi. Araçla ilgilenenler, icra dairesinin düzenleyeceği açık artırmaya katılabilirler. İlanda belirtilen tarihlerde iki ayrı açık artırma düzenlenecek olup, detaylar aşağıda yer almaktadır.

SATIŞA ÇIKARILAN ARAÇ: 2023 MODEL VOLKSWAGEN PASSAT

İcradan satışa çıkarılan araç, 2023 model Volkswagen Passat olup, otomatik vites ve benzinli motor özelliğine sahiptir. Türkiye plakalı araç, 06 ECU 721 plakalıdır ve aracın genel durumu iyi olarak tanımlanmaktadır. Kaportada bazı çizikler bulunmakta ancak bunlar aracın işlevselliğini olumsuz etkilememektedir. Aracın lastikleri iyi durumdadır ve hasar kaydı bulunmamaktadır. Araç hakkında geniş bilgi, bilirkişi raporunda sunulmuştur.

Satışa çıkarılan bu Passat’ın bazı önemli teknik özellikleri şu şekildedir:

NOT: ARAÇ GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR

Model Yılı: 2023

2023 Marka: Volkswagen

Volkswagen Plaka: 06 ECU 721

06 ECU 721 Yakıt Tipi: Benzin

Benzin Vites Tipi: Otomatik

Otomatik Renk: Siyah

Siyah Kasa Tipi: Sedan

Sedan Motor No: DPCK18751

DPCK18751 Şasi No: WVWZZZ3C7RE004571

ARAÇ DEĞERİ VE ARTIRMA BİLGİLERİ

Polatlı İcra Dairesi tarafından yapılan ilana göre, bu aracın muhammen bedeli 1.750.000 TL olarak belirlenmiştir. Aracın satış süreci iki ayrı açık artırma yoluyla yapılacak olup, ilgili tarihlerde aracın en yüksek teklifi veren kişiye satılması hedefleniyor. Araç hakkında detaylı görseller ve artırma şartlarına esatis.uyap.gov.tr üzerinden ulaşılabilmektedir. İlgilenenler, aşağıdaki tarihlerde yapılacak artırmalar için katılım sağlayabilirler:

BİRİNCİ ARTIRMA TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi ve Saati: 26 Eylül 2024 – 10:25

26 Eylül 2024 – 10:25 Bitiş Tarihi ve Saati: 3 Ekim 2024 – 10:25

İKİNCİ ARTIRMA TARİHLERİ

Eğer araç birinci artırmada satılmazsa ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırma da aşağıdaki tarihlerde gerçekleşecektir:

Başlangıç Tarihi ve Saati: 28 Ekim 2024 – 10:25

28 Ekim 2024 – 10:25 Bitiş Tarihi ve Saati: 4 Kasım 2024 – 10:25

BAŞVURU VE ARTIRMA DETAYLARI

Aracı icradan satın almak isteyenler, İcra İflas Kanunu'nun 114/4 maddesi gereği belirlenen tarih ve saat aralığında açık artırmaya katılabilirler. Araçla ilgili ayrıntılı görseller ve şartlara ilişkin tüm detaylar esatis.uyap.gov.tr üzerinden 2024/385 TLMT sayılı dosya numarasıyla ulaşılabilir. Adayların artırma sürecine katılabilmeleri için gerekli belgeleri ve şartları incelemeleri önemlidir.

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

İhale tarihine kadar teminat yatırmak: İhaleye katılabilmek için belirlenen teminat bedelini yatırmaları zorunludur. Teminat bedeli, muhammen bedelin %20’si oranında olmalıdır. Elektronik ortamda başvuru yapmak: esatis.uyap.gov.tr üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir. İhaleye kayıtlı olmak: Açık artırmaya katılmak için gerekli belgelerle icra dairesine müracaat etmek ya da elektronik ortamda kaydolmak şarttır.

VOLKSWAGEN PASSAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Volkswagen Passat, Almanya merkezli Volkswagen markasının en popüler modellerinden biridir. Özellikle sedan sınıfında sağlamlığı, teknolojik donanımları ve konforlu sürüşü ile bilinir. 2023 model bu Passat, güçlü performansı, modern teknolojileri ve yakıt verimliliği ile öne çıkmaktadır. Volkswagen Passat, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan, güvenilir ve prestijli bir model olarak kabul edilir.

İCRADAN ARAÇ SATIN ALMANIN AVANTAJLARI

İcradan araç satın almak, piyasa değerinin oldukça altında bir fiyata araç sahibi olma imkanı sunar. Özellikle ikinci el piyasasında fiyatların sürekli artış gösterdiği günümüzde, icradan satılan araçlar cazip bir seçenek olarak öne çıkar. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır:

Araç detaylı incelenmelidir: Araç, genellikle mevcut durumu üzerinden satılmaktadır. Alıcılar, satış öncesinde aracı detaylı bir şekilde incelemelidir.

Araç, genellikle mevcut durumu üzerinden satılmaktadır. Alıcılar, satış öncesinde aracı detaylı bir şekilde incelemelidir. Gerekli belgeler: İhaleye katılmadan önce gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması ve teminatın yatırılması önemlidir.

Polatlı İcra Dairesi tarafından icradan satışa çıkarılan 2023 model Volkswagen Passat, iyi durumuyla dikkat çekiyor. Araçla ilgilenenler, açık artırma sürecine katılarak uygun bir fiyatla araç sahibi olma fırsatını yakalayabilirler. İlanda belirtilen tarihlerde yapılacak artırmalara katılmak ve detaylı bilgilere ulaşmak için esatis.uyap.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.