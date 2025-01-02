İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Bursa'da Kuaför Ücretlerine Yüzde 50 Zam Geldi

Yeni yıla girdiğimiz günlerde, vatandaşlar en çok ürün ve hizmetlere yapılacak zamları yakından takip ediyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir yük haline gelen bu zamlar, yeni yıl ile birlikte gündeme geldi. Bursa'dan gelen habere göre, berber ve kuaför hizmetlerine yılın ilk zammı duyuruldu.

Yeni Zam ile Berber Hizmetleri Lüks Oluyor

2025 yılına girdiğimiz bu gün, Bursa’da berber fiyatlarına yapılan yüzde 50 oranındaki zam ile dikkat çekti. 1 Ocak itibarıyla geçerli olan yeni tarifeler, saç kesimi ve sakal tıraşı gibi temel hizmetlerde önemli bir artışa neden oldu. Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, yapılan düzenlemelerin hem esnafın hem de vatandaşın menfaatlerini gözeterek belirlendiğini aktardı. Ancak, bu ani zammın ardından vatandaşların tepkisi büyük oldu ve saç kesiminin artık lüks bir hizmet olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Yeni Zamlı Berber Tarifesi

Yeni tarifeye göre, farklı sınıflandırmalardaki berberlerde fiyatlar aşağıdaki gibi güncellendi:

1. Sınıf Kuaförler:

Saç Kesimi: 600 TL

Sakal Tıraşı: 250 TL

Saç Yıkama ve Fön: 250 TL

Saç Kesimi: 600 TL Sakal Tıraşı: 250 TL Saç Yıkama ve Fön: 250 TL 2. Sınıf Kuaförler:

Saç Kesimi: 550 TL

Sakal Tıraşı: 225 TL

Saç Yıkama ve Fön: 225 TL

Saç Kesimi: 550 TL Sakal Tıraşı: 225 TL Saç Yıkama ve Fön: 225 TL 3. Sınıf Kuaförler:

Saç Kesimi: 500 TL

Sakal Tıraşı: 200 TL

Saç Yıkama ve Fön: 200 TL

Yapılan bu zammın, özellikle dar gelirli aileler üzerinde yaratacağı mali baskı, gündemde tartışma konusu olmaya devam edecek.