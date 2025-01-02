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İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Bursa'da kuaför ve berber hizmetlerine 1 Ocak itibarıyla yüzde 50 oranında zam uygulandı. Yeni tarifelerle birlikte vatandaşın tepkisi çığ gibi büyüyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:19
İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Bursa'da Kuaför Ücretlerine Yüzde 50 Zam Geldi

Yeni yıla girdiğimiz günlerde, vatandaşlar en çok ürün ve hizmetlere yapılacak zamları yakından takip ediyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir yük haline gelen bu zamlar, yeni yıl ile birlikte gündeme geldi. Bursa'dan gelen habere göre, berber ve kuaför hizmetlerine yılın ilk zammı duyuruldu.

Yeni Zam ile Berber Hizmetleri Lüks Oluyor

2025 yılına girdiğimiz bu gün, Bursa’da berber fiyatlarına yapılan yüzde 50 oranındaki zam ile dikkat çekti. 1 Ocak itibarıyla geçerli olan yeni tarifeler, saç kesimi ve sakal tıraşı gibi temel hizmetlerde önemli bir artışa neden oldu. Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, yapılan düzenlemelerin hem esnafın hem de vatandaşın menfaatlerini gözeterek belirlendiğini aktardı. Ancak, bu ani zammın ardından vatandaşların tepkisi büyük oldu ve saç kesiminin artık lüks bir hizmet olarak değerlendirildiği ifade edildi.

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Yeni Zamlı Berber Tarifesi

Yeni tarifeye göre, farklı sınıflandırmalardaki berberlerde fiyatlar aşağıdaki gibi güncellendi:

  • 1. Sınıf Kuaförler:
    Saç Kesimi: 600 TL
    Sakal Tıraşı: 250 TL
    Saç Yıkama ve Fön: 250 TL
  • 2. Sınıf Kuaförler:
    Saç Kesimi: 550 TL
    Sakal Tıraşı: 225 TL
    Saç Yıkama ve Fön: 225 TL
  • 3. Sınıf Kuaförler:
    Saç Kesimi: 500 TL
    Sakal Tıraşı: 200 TL
    Saç Yıkama ve Fön: 200 TL

Yapılan bu zammın, özellikle dar gelirli aileler üzerinde yaratacağı mali baskı, gündemde tartışma konusu olmaya devam edecek.

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