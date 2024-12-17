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2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Bakan Işıkhan, 2024 Emekliler Yılı ile birlikte emekliye özel yeni müjdeleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:40
2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

2024 Emekliler Yılı'nda Müjdeler Geliyor!

2024 yılının emekli yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte, Bakan Vedat Işıkhan emeklilere yönelik yeni müjdeleri açıklamaya devam ediyor. Emekli bireylerin yaşam standartlarını artırmayı hedefleyen adımlar, sosyal güvenlik alanında da önemli gelişmelerin kapısını aralıyor.

Bakan Işıkhan'dan Yeni Destekler

Bakan Işıkhan, 2024 ve 2025 yıllarında emeklilikle ilgili çalışmaların süreceğini belirtti. Ek olarak, seçim öncesi emekli maaşlarına talep edilen zammın yerine sosyal desteklerin devreye alındığına dikkat çekti. Bu kapsamda, über özel indirimler ve bedava hizmetlerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2025 yılında da yeni desteklerin sağlanacağı ifade edildi.

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yeni Emekli Danışmanlık Hizmeti

Emeklilere sunulan yeni hizmetle birlikte, 81 ilde oluşturulan emekli masaları vasıtasıyla sorunlarına kolayca çözüm bulabilmeleri sağlanacak. Emekliler, telefon aracılığıyla öncelikli hizmet alarak bürokrasiyle uğraşmadan danışmanlarla doğrudan iletişime geçebilecek.

Yoğun Hizmet ile Emekliler Destekleniyor

Hizmetlerin artırılması amacıyla 300’den fazla kampanya ve etkinlik, emeklilerin kullanımına sunulacak. Bu kampanyalar arasında ulaşım, konaklama, kültürel geziler, sinema gösterimleri ve alışveriş indirimleri yer alıyor. Bakan Işıkhan, 2024 tarihi için "tarihi bir dönüm noktası olacak; emeklilere sunduğumuz hizmetlere yeni hizmetler ekleyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Sürdürülebilirliği sağlamak hedefiyle atanacak adımlar, emeklilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik olacak.

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