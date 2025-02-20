Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Ankaralılar için müjdeli haber! Ramazan ayı öncesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından dar gelirli ailelere yönelik ekmek desteği programı hız kazanarak devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ABB, bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için geniş kapsamlı yardımlarını sürdürüyor. Özellikle ekmek desteği büyük ilgi görmekte. Belediye Bölümleri, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, ekmek desteklerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

BAŞKENT KART SAHİPLERİNE MÜJDE! Kentin sosyal yardımlarında önemli bir rol oynayan ekmek desteği programı kapsamında, Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılan duyuruda, 20 bin 733 ailenin Başkent Kartı'na ekmek desteği yatırıldığı bildirildi. Toplamda 26 milyon 502 bin TL’lik bir kaynak aktarımı yapıldığı belirtilirken, bu program, şimdiye kadar tam 30 kez hayata geçirilmiş oldu.

MANSUR YAVAŞ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA Başkan Yavaş, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda desteklerin zamanında gerçekleştirildiğine ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Yavaş, şöyle ifade etti: "Kimseyi açlığa, yoksulluğa mahkum etmiyoruz! Sosyal destek alan 20 bin 733 ailemizin Başkent Kartlarına Ekmek Desteği yatırıldı. Toplam 26 milyon 502 bin TL’lik destekle, dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. Ankara’da kimse yalnız değildir."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı bu ekmek desteği programı, ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğe erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Başkent Kart aracılığıyla gerçekleştirilen bu destek ödemeleri, Ramazan ayı öncesinde ailelere önemli bir finansal destek sağlamaktadır.