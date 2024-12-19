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2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2024'te personel alımı yapacak. Başvurular 17-31 Aralık tarihleri arasında alınacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 22:25
2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 2024 yılına damga vuracak yeni personel alımını duyurdu. Devlet memuru olmak isteyenlerin dikkatlerini üzerine çeken bu alım, Türkiye’nin güvenliğini sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor.

Başvuru Tarihleri ve Süreç

2024 bitmeden gerçekleştirilecek personel alımı için, 17 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular, 31 Aralık 2024 saat 23:59'a kadar devam edecek. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ilk defa devlet memurluğuna atanacak adaylar için özel olarak düzenlenen bu alım, önemli sayıda personel ihtiyacına yanıt verecek.

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Başvuru Koşulları

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara uygun olması ve başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Türk Medeni Kanunu’nun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak da zorunludur.

Erkek adaylar için, askerlikle ilgili tüm işlemlerini tamamlamış olmaları şartı ile birlikte akıl hastalığı bulunmaması da aranan diğer kriterler arasında yer alıyor. Kamu kurumlarından herhangi bir sebeple çıkarılmamış olma şartı da önemli bir detay olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, terör örgütleri ile ilgili eylemlere, toplantılara, yürüyüş ve mitinglere katılmamış ve desteklememiş olma şartı da başvuru koşulları arasında yer alıyor.

Bu alım, pek çok birey için yeni bir iş kapısı aralayacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) aracılığıyla yapılacağı belirtiliyor.

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