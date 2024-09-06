2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi revize edilerek yüzde 41.5’e çekildi. Ekonomide yeni hedefler belirlenirken, bu enflasyon tahmini doğrultusunda emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da merak konusu oldu. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın değerlendirmelerine göre, 2024 yılının ikinci yarısında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ve refah payı detayları şekillendi. İşte enflasyon beklentileri ve emeklilere yapılacak zam oranına ilişkin tüm ayrıntılar...





2024 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 41.5 OLARAK REVİZE EDİLDİ

Ekonomide 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Yılmaz, “Programımızın temel amacı enflasyonu düşürmek ve ekonomik yapıyı güçlendirmektir” ifadelerini kullanarak, sıkı para politikası uygulamalarının süreceğini belirtti. Küresel tedarik zinciri sorunları ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle 2023 yılında enflasyonun yüzde 64.8 olarak gerçekleştiğini, ancak 2024 yılı için enflasyonun yüzde 41.5 seviyesine gerilemesinin beklendiğini açıkladı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 2024 yıl sonu enflasyon tahminine göre emeklilere yapılacak zam oranını değerlendirdi. Yılmaz, Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı eklendiğini belirterek, 2024’ün ilk yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 24.73 olduğunu hatırlattı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 41.5 olarak tahmin edilmesi durumunda, 2024’ün ikinci yarısı için yüzde 13.45 oranında bir enflasyon farkı oluşacağını vurguladı.

Bu hesaplamaya göre, emekliler ocak ayında enflasyon farkını maaşlarında görecek. Ancak bu farkın yanında bir refah payı olup olmayacağı da merak ediliyor.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Emekli maaşlarına refah payı eklenmesiyle ilgili net bir kanuni düzenleme bulunmuyor. Ancak geçmiş yıllarda bazı dönemlerde refah payı verildiği biliniyor. Temmuz 2024 zammında refah payı verilmemiş olsa da, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, özellikle dar gelirli emekliler için refah payı uygulamasının tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, ekonomik istikrar ve vatandaşın refah seviyesinin yükseltilmesi hedefleri doğrultusunda refah payı verilmesinin önemine dikkat çekti. Ancak, bu konuda resmi bir açıklama yapılmadığı için emekli maaşlarına refah payı eklenip eklenmeyeceği belirsizliğini koruyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2024 yılı için revize edilen enflasyon beklentileri doğrultusunda, en düşük emekli maaşı için de yeni tahminler gündeme geldi. En son yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenmişti. Ancak yıl sonu enflasyon farkı ve zam oranıyla bu tutarın daha da artması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşı için yüzde 13.45 oranındaki enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte, taban maaşın yaklaşık olarak 14.181 TL seviyesine çıkacağını tahmin ediyor. Yılmaz, geçmişte yapılan zam uygulamalarında küsuratların genellikle yuvarlandığını hatırlatarak, en düşük emekli maaşının 14.500 TL veya 15.000 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.

EMEKLİLER İÇİN ZAM VE REFAH PAYI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

OVP’deki enflasyon beklentileri ve hükümetin ekonomi politikaları doğrultusunda emeklilere yapılacak zam oranı kesinleşmese de, en düşük emekli maaşının artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle dar gelirli emekliler için refah payı beklentisi sürerken, 2024 yılının ikinci yarısında enflasyon farkı ve olası refah payı ile maaşların daha da yükselmesi olası görünüyor.

Emekliler, ocak ayındaki maaş zammıyla enflasyon farkını alacakları gibi, refah payı da eklenirse maaşlarında daha fazla bir artış görebilirler. Ancak refah payı ile ilgili resmi bir düzenleme yapılmadığı için bu konuda beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağı belirsizliğini koruyor.

ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELECEK

2024 yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 41.5’e revize edilmesiyle birlikte, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. Ocak ayında emeklilere yapılacak zam, yüzde 13.45’lik enflasyon farkına göre belirlenecek. En düşük emekli maaşının ise bu zam oranıyla 14.500 TL veya 15.000 TL seviyelerine çıkması bekleniyor.

Refah payı konusunda ise belirsizlik devam ederken, dar gelirli emekliler için ek bir ödeme yapılması gerektiği görüşü öne çıkıyor. Hükümetin OVP’de açıkladığı sıkı para politikası ile enflasyonun düşürülmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması hedefleniyor. Emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlarla refah seviyelerinin yükseltilmesi ise programın öncelikli amaçlarından biri olarak öne çıkıyor.