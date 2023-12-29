2024’te hangi burçlar şanslı olacak? İşte aylara göre şanslı burçlar listesi

Benan Topbaş: 2024'te hangi burçlar şanslı olacak?

Yeni yılın herkese yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar ve yeni aşklar getirmesini dileriz. 2023 yılı hepimiz için zorlu geçti. 2024 yılında ise kendimizle ve başkalarıyla olan dengemizi bulacağımız, sakinlik ve hırçınlık arasındaki uyumu kavrayacağımız bir yıl olacak. Peki, hangi burçlar bu yıl şanslı olacak? İşte ay ay şanslı burçlar listesi. (NOT: Burcunuzun yazılmadığı aylarda hayatınızda önemli bir değişiklik olmayacak, durumunuz stabil kalacak) 2024 senesinde hayatınız ile ilgili önemli kararlar almayı düşünüyorsanız, şanslı tarihleriniz için tıklayın.

Ocak ayı'nın en şanslı burçları

Ocak ayında Koç, Oğlak, Terazi ve Yengeç burçları maddi konularda şanslı olacak. Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burçları ise sosyal ilişkiler, iş ortaklıkları ve toplumsal konularda şanslı olacak.

Şubat ayı'nın en şanslı burçları

Şubat ayında Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burçları iletişim, eğitim, kardeşler ve ulaşım konularında şanslı olacak. Yay, Başak, İkizler ve Balık burçları ise maddi konularda şanslı olacak.

Mart ayı'nın en şanslı burçları

Mart ayında Yay, Başak, İkizler ve Balık burçları kariyer ve iş hayatında şanslı olacak. Koç, Oğlak, Terazi ve Yengeç burçları ise aşk, hobi ve flört konularında şanslı olacak.

Nisan ayı'nın en şanslı burçları

Nisan ayında Koç, Oğlak, Terazi ve Yengeç burçları organizasyon, günlük rutinler, bakım, zindelik, kişisel bakım, diyet/egzersiz, doğal yaşam konularında şanslı olacak. Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burçları ise ani kararlar vermekten kaçınmalı.

Mayıs ayı'nın en şanslı burçları

Mayıs ayında Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burçları kalplerinin sesini dinledikleri takdirde kazanacak. Yay, Başak, İkizler ve Balık burçları ise bu ay dikkatli olmalı.

Haziran ayı'nın en şanslı burçları

Haziran ayı Yay, Başak, İkizler ve Balık burçları için şanslı bir dönem. Özellikle kredi, borç, miras, alacak-verecek ve dava konularında. Koç, Oğlak, Terazi ve Yengeç burçları bu ay aşk hayatlarına dikkat etmeli.

Temmuz ayı'nın en şanslı burçları

Temmuz ayında Koç, Oğlak, Terazi ve Yengeç burçları yurtdışı bağlantılı konular ve eğitimle ilgili konularda şans yakalayacak. Yay, Başak, İkizler ve Balık burçları için yeni bir dönem başlıyor.

Ağustos ayı'nın en şanslı burçları

Ağustos ayında Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burçları kariyer anlamında çok başarılı olacak. Yay, Başak, İkizler ve Balık burçları ise organizasyon, günlük rutinler, bakım, zindelik, kişisel bakım, diyet/egzersiz, doğal yaşam konularında şanslı etkilere sahip olacak.

Eylül ayı'nın en şanslı burçları

Eylül ayı Yay, Başak, İkizler ve Balık burçları için kendilerini keşfetme zamanı. Koç, Oğlak, Terazi ve Yengeç burçları ise ani kararlar vermemeye özen göstermeli.

Ekim ayı'nın en şanslı burçları

Ekim ayında Koç, Oğlak, Terazi ve Yengeç burçları aşk, hobi ve flört konularında şans kazanacak. Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burçları ise sosyal ilişkiler, iş ortaklıkları ve toplumsal konularda şanslı olacak.

Kasım ayı'nın en şanslı burçları

Kasım ayında Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burçları kredi, borç, miras, alacak-verecek ve dava konularında şanslı olurken, Yay, Başak, İkizler ve Balık burçları aşk hayatlarıyla ilgili sürpriz gelişmelere açık olsun.

Aralık ayı'nın en şanslı burçları

Aralık ayı Yay, Başak, İkizler ve Balık burçları için kalplerinin sesini iyi dinlemeleri gereken bir ay. Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burçları ise ani ve fevri kararlar almamalı. Koç, Oğlak, Terazi ve Yengeç burçları ise yıl sonunda ev, emlak ve ailevi konularda şanslı olacak.