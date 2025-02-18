2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

2025 emlak vergisi ödemeleri için son tarihler ve artış oranları belirlendi. İşte önemli detaylar!

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:04
2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

2025 Emlak Vergisi Ödemeleri Geliyor!

Türkiye'deki milyonlarca ev sahibini etkileyen emlak vergisi ödemeleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 2025 yılı için emlak vergisi birinci taksit ödemeleri 3 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve son ödeme tarihi 31 Mayıs 2025'te sona erecek. Bu yıl da, hangi mükelleflerin vergiden muaf kalacağı merak ediliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ

Emlak vergisi ödemeleri için takvim netleşti. İlk taksit ödemeleri 3 Mart'ta başlayacak ve 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Ev sahiplerinin bu tarihler arasında ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak. Zamanında ödeme yapılmaması durumunda ise yüzde olarak belirlenen tutarlarda ceza uygulanacak!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

EMLAK VERGİSİ GECİKME FAİZİ

Ödeme işlemini son güne bırakanlar veya unutanlar için geç kalma durumu söz konusu. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi halinde, aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak!

2025 EMLAK VERGİSİ ZAMMI NE KADAR?

Enflasyon rakamları ve yeniden değerleme oranları nedeniyle emlak vergisi artış göstermiştir. 2025 yılı için emlak vergisi fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 21,97 oranında arttı. Örneğin, geçen yıl 1000 TL emlak vergisi ödeyen bir ev sahibi, bu yıl 1219,7 TL ödemek zorunda kalacak.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ NEDİR?

Konut sahipleri için önemli bir diğer konu ise çevre temizlik vergisi. Mesken sahiplerinin çevre temizlik vergisi, her zamanki gibi su faturalarıyla birlikte tahsil edilecektir. Ancak iş yerleri ve farklı kullanım alanlarına sahip binalar için, çevre temizlik vergisinin emlak vergisi taksit dönemlerinde doğrudan belediyelere ödenmesi gerekecektir.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF OLACAK?

Emlak vergisi ödemek zorunda olmayan belirli gruplar mevcut. Geliri olmayan emekliler, engelliler, gazi ve şehit yakınları gibi gruplar, belirli şartları taşıdığı takdirde bu vergiden muaf kabul ediliyor.

Herkesi ilgilendiren bu konularda dikkatli olmak, zamanında ödeme yapmak ve muafiyetleri öğrenmek büyük önem taşıyor.

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