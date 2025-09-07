21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Kayseri'de başladı

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, Kayseri'de kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle 2004 yılından bu yana gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl kentteki bir alışveriş merkezinde çocuklarla buluşuyor.

Program ve atölyeler

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen festivalde film gösterimleri ve yaratıcı atölyeler yer alıyor. Katılımcılar, sinemanın sihirli atmosferini keşfederek hayallerini beyaz perdeye taşıma fırsatı bulacak.

Festivalde öne çıkan atölyeler arasında Yazarlık Atölyesi, Bilinçli Nefes Atölyesi, Dijital Medya İçerik Atölyesi ve Oyunculuk Atölyesi bulunuyor.

Yazarlık Atölyesinde çocuklar hayallerini kağıda döküp kendi hikayelerini oluşturmayı öğrenirken, Bilinçli Nefes Atölyesinde nefes teknikleriyle hem bedenlerini hem de zihinlerini tanıma imkânı bulacaklar.

Festival, 10 Eylül'e kadar devam edecek.