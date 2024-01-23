Oğlak burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?

Oğlak burcu ve yükseleni oğlak olanlar, bu hafta kendinizi yenileme fırsatı bulacaksınız! Venüs, dolunay ve Uranüs'ün etkisiyle, duygularınızı ifade edin, yeni başlangıçlar yapın ve yaratıcılığınızı ortaya çıkarın!

Oğlak burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
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Aygül Aydın: 22 Ocak Haftasının Astroloji Gündemi

Oğlak burcu ve yükseleni oğlak olanlar, bu hafta kendinizi yenileme fırsatı bulacaksınız! Venüs’ün oğlak burcuna geçmesiyle, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza önem verin.

Yeni bir döneme girerken, kendinizi olduğunuz gibi kabullenin ve hayatınızda olumlu değişimlere açık olun. Maddi anlamda kazançlı çıkacağınız ve ilişkilerinizde güçleneceğiniz bir hafta sizi bekliyor.

25 Ocak Dolunayı

Bu dolunay, duygularınızı ifade etmeniz ve yeni başlangıçlar yapmanız için size destek oluyor. Kendinizi kısıtlamayın, duygu ve düşüncelerinizi cesaretle dile getirin!

27 Ocak Uranüs’ün Direkt Hareketi

Uranüs’ün direkt harekete geçmesi, yaratıcılığınızı ve özgünlüğünüzü ortaya çıkarıyor. Öfke ve gerginlikten uzak durun, hayatınızda gerçek mutluluğu yakalayacak adımlar atın.

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