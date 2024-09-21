DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.156.336,58 -0,66%

21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Coşkuyla Başladı

Konya'da gerçekleşen festivalin açılışında 99 semazen, Mevlana Meydanı'nda ilahilerle sema ayini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:03
21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Coşkuyla Başladı

21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Başladı

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Mistik Müzik Festivali, Mevlana Meydanı'nda yapılan açılış töreni ile kapılarını açtı. Festivalin bu yılki açılışı, "99 Neyzen, 99 Semazen Yüz Yüze Devran" temasıyla gerçekleştirildi ve 99 semazen, ayini şerif icra etti.

Açılış Töreni ve Semazenlerin Performansı

Mevlana Meydanı'ndaki etkinlikte semazenler, "Tevhid", "Tekbir", "Salat-ı Umiye" ve "Niyaz" ilahileri eşliğinde seyircilere duygusal anlar yaşattı. Bu özel anlar, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Festivalde Sanat ve Eğitim Buluşması

Festivalin ilk gününde, sanatçı Miralem Miralemov, Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir performans sergiledi. Ayrıca, Taşbina'da düzenlenecek Mistik Müzik Kampı'nın yanı sıra, çocuklar için çeşitli müzik etkinlikleri de planlanıyor.

Etkinliklerin Devamı

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler, konserlerin yanı sıra sergi alanları ile zenginleştirildi. Festival, 30 Eylül'e kadar devam edecek ve birçok farklı etkinlik ile katılımcılara farklı deneyimler sunmayı hedefliyor.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema...

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema...

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema...

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema...

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema...

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema...

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema...

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema...

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema...

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema...

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema...

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

İLGİLİ HABERLER

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi
2
21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Coşkuyla Başladı
3
Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!
4
19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı
5
Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı
6
Engelli Çift Tekirdağ'da Evlendi
7
Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik