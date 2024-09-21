21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Coşkuyla Başladı

21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Başladı

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Mistik Müzik Festivali, Mevlana Meydanı'nda yapılan açılış töreni ile kapılarını açtı. Festivalin bu yılki açılışı, "99 Neyzen, 99 Semazen Yüz Yüze Devran" temasıyla gerçekleştirildi ve 99 semazen, ayini şerif icra etti.

Açılış Töreni ve Semazenlerin Performansı

Mevlana Meydanı'ndaki etkinlikte semazenler, "Tevhid", "Tekbir", "Salat-ı Umiye" ve "Niyaz" ilahileri eşliğinde seyircilere duygusal anlar yaşattı. Bu özel anlar, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Festivalde Sanat ve Eğitim Buluşması

Festivalin ilk gününde, sanatçı Miralem Miralemov, Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir performans sergiledi. Ayrıca, Taşbina'da düzenlenecek Mistik Müzik Kampı'nın yanı sıra, çocuklar için çeşitli müzik etkinlikleri de planlanıyor.

Etkinliklerin Devamı

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler, konserlerin yanı sıra sergi alanları ile zenginleştirildi. Festival, 30 Eylül'e kadar devam edecek ve birçok farklı etkinlik ile katılımcılara farklı deneyimler sunmayı hedefliyor.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.