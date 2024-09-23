21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Sürüyor

21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 3. gününde İspanyol sanatçı Al Firdaus Ensemble'ı konuk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Halk Gösterileri ve Müzik Kampı

Etkinlikler, Mevlana Meydanı'nda halka açık olarak düzenlenen gösterilerle zenginleştirildi. Burada Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu sahne aldı. Ayrıca, Taşbina Kültür ve Sanat Merkezi'nde akademisyenlerin katılımıyla bir Mistik Müzik Kampı gerçekleştirildi.

Gelecek Etkinlikler

30 Eylül'e kadar sürecek bu festivalde, yarın yine Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da Dünyadan Kadim Sesler adlı konser düzenlenecek. Konserde, Kongo ve Japon ezgileri dinleyicilerle buluşacak.

Dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali hakkında daha fazla bilgiye mistikmuzikfestivali.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin 3. gününde, İspanyol müzik grubu Al Firdaus Ensemble sahne aldı.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin 3. gününde, İspanyol müzik grubu Al Firdaus Ensemble sahne aldı.