2170 Rakımda Ekmekleri Biten Köylülere 'Devlet' Yetişti — Demirören'de Yollar Açıldı

2170 rakımda ekmekleri biten köylere 'Devlet' yetişti

Demirören köyünde yoğun kar ve tipide ulaşım kesildi, ekipler seferber oldu

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Denizden 2 bin 170 metre yükseklikteki Demirören köyü, şiddetli rüzgâr ve tipi nedeniyle dış dünyayla bağlantısı kesilen ilk noktalardan biri oldu.

Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri zorlu hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşarak yolları açtı ve vadideki köylerdeki vatandaşların mağduriyetini gidermeye başladı. Ekipler sadece yol açmakla kalmayıp, beraberlerinde getirdikleri temel gıda malzemeleri ve ekmekleri de köylülere ulaştırdı.

İş makinelerinin sesini duyan köylüler büyük sevinçle ekipleri karşıladı ve "Devlet geldi" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Güzergâh üzerinde tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiği noktalarda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. İl Özel İdaresi'nin bu özverili çalışması, bölge halkının hayır dualarıyla taçlandırıldı.

Yetkililer, kar yağışının devam ettiği bölgelerde ekiplerin 24 saat esaslı görev başında olduğunu bildirdi.

