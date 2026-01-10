2170 Rakımda Ekmekleri Biten Köylülere 'Devlet' Yetişti — Demirören'de Yollar Açıldı

Gümüşhane Demirören köyünde 2.170 m yükseklikte tipi nedeniyle yollar kapanınca İl Özel İdaresi ekipleri ekmek ve temel ihtiyaçları ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:33
2170 Rakımda Ekmekleri Biten Köylülere 'Devlet' Yetişti — Demirören'de Yollar Açıldı

2170 rakımda ekmekleri biten köylere 'Devlet' yetişti

Demirören köyünde yoğun kar ve tipide ulaşım kesildi, ekipler seferber oldu

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Denizden 2 bin 170 metre yükseklikteki Demirören köyü, şiddetli rüzgâr ve tipi nedeniyle dış dünyayla bağlantısı kesilen ilk noktalardan biri oldu.

Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri zorlu hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşarak yolları açtı ve vadideki köylerdeki vatandaşların mağduriyetini gidermeye başladı. Ekipler sadece yol açmakla kalmayıp, beraberlerinde getirdikleri temel gıda malzemeleri ve ekmekleri de köylülere ulaştırdı.

İş makinelerinin sesini duyan köylüler büyük sevinçle ekipleri karşıladı ve "Devlet geldi" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Güzergâh üzerinde tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiği noktalarda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. İl Özel İdaresi'nin bu özverili çalışması, bölge halkının hayır dualarıyla taçlandırıldı.

Yetkililer, kar yağışının devam ettiği bölgelerde ekiplerin 24 saat esaslı görev başında olduğunu bildirdi.

GÜMÜŞHANE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN...

GÜMÜŞHANE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ DEMİRÖREN KÖYÜNDE YOLLARI KAPANAN VE EKMEKLERİ TÜKENEN VATANDAŞLARA ULAŞARAK HEM YOLLARI AÇTI HEM DE GÖNÜLLERİ FETHETTİ.

GÜMÜŞHANE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Soba Üzerinde Demlenen Kış Çayları Yoğun İlgi Görüyor
2
Mersin Büyükşehir, atıktan 117 bin megavat elektrik üretti
3
Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu
4
Battalgazi'de Gece Boyu Kar Mesaisi
5
Çanakkale'de Balıkçılar Yavru Caretta Carettayı Kurtardı
6
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
7
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları