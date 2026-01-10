Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basınla Buluştu

Etkinlik ve Katılımcılar

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşlarının sahipleri, temsilcileri ve çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyon, İlçe Kaymakamlığı tarafından Öğretmenevinde düzenlendi.

Programa İlçe Kaymakamı Adem Kaya ile birlikte İlçe Kaymakamlık Proje Ofisi Koordinatörü Vedat Semerci ve gazeteciler katıldı. Kaymakam Kaya, gazetecilerin gününü kutlayarak toplantıda 2025 yılında gerçekleşen çalışmalar ve 2026 için planlanan faaliyetleri paylaştı.

2025 Faaliyetleri

Kaymakam Kaya, 2025 yılı faaliyetlerini slayt eşliğinde anlattı. Gerçekleştirilen projeler arasında Çaycuma Akıl ve Zeka Oyunları Projesi, Çaycuma Robot Yarışması, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ve Engelsiz Hayaller Projesi yer aldı.

Kamu yatırımları kapsamında 2025'te hayata geçirilen veya inşaatı başlayan çalışmalardan bazıları şunlar oldu: tenis kortlarının yapımı, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü binasının inşaatı ve bahar ayında faaliyete geçmesi, Aile Sağlık Merkezi ve Çaycuma Çok Amaçlı Spor Salonu inşaatlarının devamı, Tarihi Öğretmenevi restorasyon projesi, okulların bahçelerine yapılan spor alanları ile hükümet binasının tadilatı ve çevre düzenlemesi.

Ayrıca ilçede sokak hayvanlarının yaşam alanı oluşturulması, Aile Destek Merkezinin devreye alınması, vefa çalışmaları, BAKKA destekli ÇAY-KA lezzet fabrikası projesi ve proje kapsamında çayır mağarasının turizme kazandırılması yönünde çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Bunun yanında oryantiring akademisinin faaliyete geçirilmesi, turizm amaçlı yürüyüş rotalarının oluşturulup uygulama üzerinden gezilebilmesi ve manda yoğurdunun coğrafi işaret alınması hedefleri aktarıldı.

Kaymakam Kaya, spor turizmi kapsamında çeşitli spor dallarının finallerinin Çaycuma'da düzenlenerek ilçeye ekonomik katkı sağlandığını, çiftçi destekleri ve manda OSB ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, ayrıca Köylere Hizmet Getirme Birliği tarafından ilçe genelinde hizmetlerin yürütüldüğünü belirtti.

2026 İçin Planlanan Faaliyetler

Kaymakam Kaya, 2026 yılında da benzer etkinliklerin sürdürülüp çeşitlendirileceğini söyledi. Planlanan faaliyetler arasında robot yarışması, akıl ve zeka oyunları şenliği, kağıt-kalem şenliği ve çocuk oyunları şenliği bulunuyor.

Ulusal çapta tenis turnuvalarının 2026'da düzenleneceği, ilçede ilk kez Çaycuma Duatlonunun gerçekleştirileceği de Kaymakam Kaya tarafından ifade edildi.

Öte yandan önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar arasında yeni öğretmenevi, Atatürk İlkokulu, Tarım Lisesi uygulama serası ve Kültür ve Sanat Merkezindeki tadilat çalışmaları yer alıyor.

Turizm ve Kapanış

Turizm alanında Kadıoğlu Mozaikleri ve Filyos'ta yürütülen kazı çalışmaları çerçevesinde projelendirme çalışmaları yapıldığı, 2026'da bu alandaki çalışmaların da yoğun tempoyla sürdürüleceği belirtildi.

Kahvaltılı programın sonunda Kaymakam Adem Kaya, gazetecilere plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti; katılımcılarla günün anısına fotoğraf çektirildi.

