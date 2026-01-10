Eskişehir Vişnelik’te Vatandaşlardan Sokak Hayvanlarına Korunaklı Kulübeler

Eskişehir’in Vişnelik Mahallesi’nde duyarlı vatandaşlar, soğuyan havalarla birlikte sokak hayvanlarının barınması için karton kutu ve çeşitli atık malzemelerden korunaklı yuvalar oluşturdu.

Nasıl Hazırlandı?

Mahalle sakinleri, hayvanların soğuktan korunması amacıyla kutuların içine battaniyeler yerleştirdi. Dış kısımlar, yağışlı havalarda ıslanmalarını engellemek için su geçirmeyen yalıtım malzemeleriyle kaplandı; böylece geçici ama korunaklı barınaklar ortaya çıktı.

Besleme ve Düzenli Bakım

Hazırlanan bu geçici barınakların çevresine, hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak için düzenli olarak mama ve su bırakıldığı gözlendi.

Yanılsama ve Tepki

Öte yandan, kutuların boyutlarının büyük olması nedeniyle bazı mahalle sakinlerinin bu alanlarda evsiz vatandaşların konakladığını zannettiği öğrenildi.

Vatandaşların bu çalışması, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının korunmasına yönelik yerel bir dayanışma örneği olarak dikkat çekti.

