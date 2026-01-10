Malatya'da Yoğun Kar: Sürüler Bin 600 Rakımdaki Kayalıklara Çıkarıldı

Malatya'da yoğun kar nedeniyle üreticiler sürülerini bin 600 rakımdaki kayalıklara çıkarıp zorlu şartlarda yemledi; yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:09
Kırsalda hayvancılık zorlu kış koşullarıyla sınanıyor

Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesinde yetiştiricilik yapan bazı üreticiler, hayvanlarını bin 600 rakımdaki kayalık alanlara çıkarmak zorunda kaldı.

Kentte yoğun kar yağışına rağmen ahırlardan çıkarılan sürüler, zorlu arazi şartlarında yemleniyor. Karla kaplı yüksek kayalıklara götürülen hayvanların yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zor şartlar altında gerçekleştirilen yemleme işleminin ardından sürüler tekrar ahırlara alınırken, bölgedeki üreticiler kar yağışının uzun süredir devam etmesi nedeniyle ciddi zorluk yaşadıklarını belirtti.

