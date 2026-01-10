Siirt'te Çığ Temizlendi: Şirvan Narlıkaya Yolu 2 Saatte Açıldı

Siirt'te çığ temizliği sonrası yol ulaşıma açıldı

Şirvan - Narlıkaya Turgutlu mezrası

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyü Turgutlu mezrası yoluna gece geç saatlerde düşen çığ, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi.

Yolun çığ nedeniyle ulaşıma kapandığı bilgisi üzerine ekipler hızla bölgeye intikal etti. Yoğun ve titiz bir çalışmanın ardından yol, yaklaşık 2 saat süren müdahale ile yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede ulaşımın güvenli bir şekilde sağlandığı belirtilirken, Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin olumsuz hava şartlarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

