Siirt'te Çığ Temizlendi: Şirvan Narlıkaya Yolu 2 Saatte Açıldı

Siirt'in Şirvan ilçesi Narlıkaya köyü Turgutlu mezrası yoluna düşen çığ, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla temizlenip ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:22
Siirt'te Çığ Temizlendi: Şirvan Narlıkaya Yolu 2 Saatte Açıldı

Siirt'te çığ temizliği sonrası yol ulaşıma açıldı

Şirvan - Narlıkaya Turgutlu mezrası

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyü Turgutlu mezrası yoluna gece geç saatlerde düşen çığ, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi.

Yolun çığ nedeniyle ulaşıma kapandığı bilgisi üzerine ekipler hızla bölgeye intikal etti. Yoğun ve titiz bir çalışmanın ardından yol, yaklaşık 2 saat süren müdahale ile yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede ulaşımın güvenli bir şekilde sağlandığı belirtilirken, Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin olumsuz hava şartlarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNE BAĞLI NARLIKAYA KÖYÜ TURGUTLU MEZRASI YOLUNA DÜŞEN ÇIĞ, İL ÖZEL İDARESİ...

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNE BAĞLI NARLIKAYA KÖYÜ TURGUTLU MEZRASI YOLUNA DÜŞEN ÇIĞ, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARIYLA TEMİZLENDİ.

SİİRT’İN ŞİRVAN İLÇESİNE BAĞLI NARLIKAYA KÖYÜ TURGUTLU MEZRASI YOLUNA DÜŞEN ÇIĞ, İL ÖZEL İDARESİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor
2
Siirt Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına 176 Kişiye Gıda Desteği
3
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
4
İpek Yolu'nda Karla Mücadele: Şenoba Belediyesi Görevde
5
Demirci'de Karla Kaplı Kartpostallık Manzaralar
6
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist
7
Tunceli'de Kızılay ve AFAD'tan Ovacık'ta gıda ve battaniye yardımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları