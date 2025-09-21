22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslanın duyurusuyla bugün başlayan 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Konya'yı on gün boyunca kültür ve müzikle dolduracak. Bakanlık ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festival, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı.

Festivalin Kapsamı ve Amaçları

Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin bir dünya markası haline geldiğini vurgulayarak etkinliğin amacını ve kapsamını anlattı. Basın toplantısında paylaşılanlara göre festival, kültürel diyaloğu güçlendirmek ve Konya'nın medeniyet mirasını görünür kılmak üzere planlandı.

Alpaslanın ifadeleri arasında dikkat çeken sözler şöyle: "414 sanatçımızın katılımıyla gerçekleşecek olan 20 büyük konser, müzik atölyeleri, sergiler ve mistik müziği tanımlayan nitelikli programlarla bu şehir adeta bir kültür vahası olacak."

Alpaslan, festivalin manevi boyutuna da vurgu yaparak Mevlana'nın çağrısını hatırlattı: "Mevlana'nın 'Ne olursan ol, yine gel' çağrısıyla dünyanın her köşesinden gönülleri birleştiren bu topraklarda böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın gururunu ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz."

Tarih, Mekân ve Öne Çıkan Etkinlikler

Festival 21-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ve Mevlana Meydanı, Selçuklu Kongre Merkezi, Kültür Park Amfi Tiyatro ile Mevlana Müzesi Gül Bahçesi başta olmak üzere Konya'nın çeşitli mekânlarında düzenlenecek.

Program kapsamında atölyeler, sergiler ve medeniyetimizi sergileyen sunumlar yer alacak. Alpaslan, festivalin aynı zamanda kültürler arası diyaloğun ve küresel barışın güçlü bir sembolü olduğunu belirtti: "Bu festival yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda kültürler arası diyaloğun, birlikte yaşama iradesinin ve küresel barışın güçlü sembolüdür."

Festivalin açılışı 17.00'de Mevlana Meydanı'ndaki "99 Neyzen 99 Semazen" programı ile yapılacak; ardından 20.30'da Mevlana Kültür Merkezi'nde Mavera Türk Müziği Topluluğu tarafından "Mehterin Sesinden Dervişin Nefesine" konseri gerçekleşecek.

Teşekkür ve Gençlere Çağrı

Alpaslan, festivalin hazırlanmasında emeği geçen Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Ayrıca gençlere seslenerek sanatın birleştirici gücüne inanarak kültürler arası diyaloğun değerini kavrayan yeni kuşakların bu etkinlikten ilham almasını umut etti: "Bu festival aynı zamanda gençlerimize bir çağrıdır. Sanatın birleştirici gücüne inanan, kültürler arası diyaloğun değerini kavrayan ve sürdürülebilir gelecek için ortak çabanın bayraktarı olan gençlerimizin bu festivalin her noktasından ilham alarak yeni sanatsal ufuklara yelken açacağına inanıyorum."

Basın toplantısında ayrıca Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da konuştu ve festival programına ilişkin bilgi verdi.

