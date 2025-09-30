22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Husameddin Seraj Konseriyle Sona Erdi

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 21 Eylül'de başlayan etkinliklerin ardından Husameddin Seraj (Bidil Grup) konseriyle sona erdi.

Festivalin finali ve etkinlikler

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen programla sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin son günü birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği İcra Heyeti, Kültürpark Amfi Tiyatro'daki konseriyle sanatseverlerle buluştu ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikler, Mevlana Meydanı ve Mevlana Kültür Merkezi'nde 21 Eylül'de başladığı takvime uygun şekilde ilerledi ve festival, İranlı sanatçı Husameddin Seraj (Bidil Grup) konseriyle noktalandı.

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi. Festivalin son gününde İranlı sanatçı Husameddin Seraj (Bidil Grup) sanatseverlerle buluştu.

