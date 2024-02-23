24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''AKREP'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''AKREP'' burcu yorumu

Akrepler için Dolunay Burç Yorumu

Nilda Ferhan Efeçınar: Sevgili akrep, yükselen akrep ve ay burcu akrepler, bu dolunay size hayatınızda istediğiniz bazı şeylerin gerçekleşmesi için harika fırsatlar sunuyor. Şükran duygusuyla dolabilir, mucizevi güzellikler yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizde hareketlilik artabilir, gruplar ve organizasyonlarla işbirliği yapabilir, dernekler ve vakıflarla ilgili konularda rol alabilirsiniz. Uzun yolculuklar, yurt dışı bağlantılı işler, ticari girişimler de gündeminizde olabilir. Bunlarla ilgili bazı sonuçlar alabilir, kararlar verebilirsiniz.

Adli ve Eğitim Konuları

Adli ve hukuki konularınız varsa, bunlarla ilgili bazı tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Yargıyla ilgili konularda lehinize gelişmeler olabilir. Eğitimle ilgili konularda da güzel haberler alabilir, başarılar elde edebilirsiniz.

İletişim ve Olumlama

Bu dolunayda mucizevi güzelliklere açık olduğunuzu unutmayın. Ancak sosyal çevrenizdeki ilişkilerinize de dikkat edin. Karşı tarafı kırabilecek, iğneleyici sözlerden kaçının. İletişim dilinize özen gösterin, insanlarla uyumlu olmaya çalışın. Bu dolunay ve etrafındaki günlerde olumlama yaparak enerjinizi yükseltebilirsiniz. Şöyle diyebilirsiniz: "Mucizevi güzelliklere sevgiyle kucak açıyorum. Muhteşem fırsatlarla karşılaşıyorum. Her daim yüceliyor ve yükseliyorum. İlimim ve bilgeliğim de artıyor." Ya Mupti Ya Muhit esmalarını 181 kere zikrederek olumlamanızı pekiştirebilirsiniz.