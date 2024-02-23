Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,05 0,19%
EURO
33,63 -0,06%
ALTIN
2.024,25 0,87%

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''AKREP'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''AKREP'' burcu yorumu

Bu dolunay, akrep burçlarına hayatlarında istedikleri şeyleri elde etme şansı veriyor. Sosyal, ticari, adli ve eğitim alanlarında fırsatlar ve başarılar var. İletişimde uyumlu olmak ve olumlama yapmak önemli. Mucizevi güzelliklere hazır olun.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 20:10
24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''AKREP'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''AKREP'' burcu yorumu

Akrepler için Dolunay Burç Yorumu

Nilda Ferhan Efeçınar: Sevgili akrep, yükselen akrep ve ay burcu akrepler, bu dolunay size hayatınızda istediğiniz bazı şeylerin gerçekleşmesi için harika fırsatlar sunuyor. Şükran duygusuyla dolabilir, mucizevi güzellikler yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizde hareketlilik artabilir, gruplar ve organizasyonlarla işbirliği yapabilir, dernekler ve vakıflarla ilgili konularda rol alabilirsiniz. Uzun yolculuklar, yurt dışı bağlantılı işler, ticari girişimler de gündeminizde olabilir. Bunlarla ilgili bazı sonuçlar alabilir, kararlar verebilirsiniz.

Adli ve Eğitim Konuları

Adli ve hukuki konularınız varsa, bunlarla ilgili bazı tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Yargıyla ilgili konularda lehinize gelişmeler olabilir. Eğitimle ilgili konularda da güzel haberler alabilir, başarılar elde edebilirsiniz.

İletişim ve Olumlama

Bu dolunayda mucizevi güzelliklere açık olduğunuzu unutmayın. Ancak sosyal çevrenizdeki ilişkilerinize de dikkat edin. Karşı tarafı kırabilecek, iğneleyici sözlerden kaçının. İletişim dilinize özen gösterin, insanlarla uyumlu olmaya çalışın. Bu dolunay ve etrafındaki günlerde olumlama yaparak enerjinizi yükseltebilirsiniz. Şöyle diyebilirsiniz: "Mucizevi güzelliklere sevgiyle kucak açıyorum. Muhteşem fırsatlarla karşılaşıyorum. Her daim yüceliyor ve yükseliyorum. İlimim ve bilgeliğim de artıyor." Ya Mupti Ya Muhit esmalarını 181 kere zikrederek olumlamanızı pekiştirebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Evlilik hazırlığı yapanlar rahatlayacak! Başvuru yapanlara 15.000 TL karşılıksız destek!

Evlilik hazırlığı yapanlar rahatlayacak! Başvuru yapanlara 15.000 TL karşılıksız destek!

Kaşlarınızın Şekli Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? Kavisli mi Düz mü? İşte Gizli Özelliklerinizi Ortaya Çıkaran Test

Kaşlarınızın Şekli Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? Kavisli mi Düz mü? İşte Gizli Özelliklerinizi Ortaya Çıkaran Test

Bu Görselde Kaç Tane Üçgen Var? İnsanların Sadece %1’i 15 Saniyede Doğru Cevabı Verebiliyor! İşte Zeka Testi

Bu Görselde Kaç Tane Üçgen Var? İnsanların Sadece %1’i 15 Saniyede Doğru Cevabı Verebiliyor! İşte Zeka Testi

Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak: 50 KPSS Puanı Yeterli! Başvuru Şartları ve Detayları
2
Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş
3
Kamuda memur olmak isteyenlere müjde! Başvurular bugün açıldı: İşte yüksek maaşlı ilanlar
4
Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı
5
Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alacak: Lise Mezunlarına 36.000₺ Maaş Fırsatı! Türkiye Geneli Başvuru Şartları
6
2024 Yılında Ambulans Şoförü Olmak İsteyenlere Müjde: Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektördeki Maaşlar
7
KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilecek! Bakanlığa en az lise mezunu personel alımı

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOVA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOVA'' burcu yorumu

O tarihler arasında uçak bileti alan yaşadı! Kısa süreliğine 499 TL'ye satılacak

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''YAY'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''YAY'' burcu yorumu

Ehliyeti olan hemen başvurabilir! Sınav yok, şart yok: Şoför alımı başvuruları açıldı

Evlilik hazırlığı yapanlar rahatlayacak! Başvuru yapanlara 15.000 TL karşılıksız destek!

428 Bin TL’ye Elektrikli Araç Almak İsteyenlere Müjde! İşte Piyasayı Alt Üst Edecek Üç Model

Bu Görselde Kaç Tane Üçgen Var? İnsanların Sadece %1’i 15 Saniyede Doğru Cevabı Verebiliyor! İşte Zeka Testi

Kaşlarınızın Şekli Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? Kavisli mi Düz mü? İşte Gizli Özelliklerinizi Ortaya Çıkaran Test

Dolar kuru 11 TL birden çakılacak! Korkutan tarihi verdiler

Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

Sağlık Bakanlığı’ndan 600 Klinik Destek Elemanı Alımı Müjdesi! İşte İŞKUR Başvuru Ekranı ve İlan Numaraları