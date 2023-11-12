KPSS'siz sınavsız direkt iş fırsatı! Hastanelerde bu kadrolara 645 personel alımı yapılacak

Lise mezunu adaylara yönelik olarak üniversite hastanelerinde personel ve işçi alımları duyuruldu. KPSS puanı aranmadan gerçekleşecek olan kamu personeli ve kamu işçisi alımları için başvurular, internet üzerinden ve ilgili üniversite hastanelerine yapılacak.

Alım Yapılan Kadrolar

- Büro Personeli

- Şoför

- Güvenlik Görevlisi

- Tekniker

- Teknisyen

- Hemşire

- Sağlık Teknikeri

- Hastabakıcı

- Röntgen Teknisyeni

- Tıbbi Sekreter

- Temizlik Görevlisi

- Fizyoterapist

- Diyetisyen

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Başvuru Koşulları

Başvurular için adaylardan aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Adaylar, aşağıdaki üniversitelerin personel alım ilanlarına başvuruda bulunabilirler.

- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - 81 personel alımı

- Süleyman Demirel Üniversitesi - 104 personel alımı

- Dokuz Eylül Üniversitesi - 235 personel alımı

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - 24 personel alımı

- Kırklareli Üniversitesi - 12 personel alımı

- Afyon Kocatepe Üniversitesi - 20 personel alımı

- Munzur Üniversitesi - 26 personel alımı

- Eskişehir Üniversitesi - 51 personel alımı

- Mardin Artuklu Üniversitesi - 10 personel alımı

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - 42 personel alımı

- Bartın Üniversitesi - 26 personel alımı

- Karabük Üniversitesi - 9 personel alımı

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu - 3 personel alımı

Sağlık Bakanlığı Alım Süreci

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın personel ve işçi alımı için çalışmaların başladığı bildirildi. Alımların güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, tıbbi sekreter, klinik destek elemanı gibi çeşitli kadrolarda olması bekleniyor. İlanın Aralık ayında duyurulması planlanmakta.