24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''BOĞA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''BOĞA'' burcu yorumu

Boğa Yükselen ve Ay Burcu Boğalar İçin Dolunay Yorumu

Nilda Ferhan Efeçınar: Sevgili boğa yükselen ve ay burcu boğalar, bu dolunay sizin için çocuklar, aşk, sanat, müzik, spor veya hobiler gibi konuları ön plana çıkaracak. Bu alanlarda hayatınızda bazı değişiklikler yapmaya karar verebilirsiniz. Örneğin:

Çocuklarınızın okul veya eğitim durumuyla ilgili bir seçim yapabilirsiniz.

Çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz veya hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

Aşk hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz veya mevcut bir ilişkiyi daha ileri bir seviyeye taşıyabilirsiniz.

Spor yapmaya, müzik veya sanatla uğraşmaya başlayabilirsiniz.

Hobilerinizden para kazanabilirsiniz veya hobilerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Yatırım yapmak gibi finansal konular da gündeminize gelebilir.

Bu konularda bazı anlaşma veya sözleşmeler imzalayabilirsiniz.

Dolunayın Etkileri

Bu dolunay sürecinde ilişkilerinize özen göstermeniz gerekiyor. Karşınızdaki insanları kırmadan, almadan veya suçlamadan iletişim kurmaya çalışın. Onların bakış açılarını anlamaya çalışın. Bu şekilde ilişkilerinizde daha uyumlu ve mutlu olabilirsiniz. Bu dolunay size beklenmedik sürprizler ve şanslı fırsatlar da getirebilir. Ancak bunlardan yararlanmak için esnek ve açık olmanız gerekiyor. Sabit fikirli ve empati yoksunu davranırsanız, bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Bu nedenle, biraz daha dikkatli olun.

Dolunay Olumlama

Bu dolunayda kendinize şöyle bir olumlama yapabilirsiniz: “Tüm ilişkilerimde doğru adımlar atıyorum ve doğru kararlar veriyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum. Neşe ve coşku doluyum. Merhametliyim ve sevgi enerjisini hem kendime hem çevreme yayıyorum.” Ayrıca, ''El- Vedud'' esma terkibini 400 kere zikrederek dolunayın bereketinden faydalanabilirsiniz.