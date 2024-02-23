Bist 100
9.380,25 0%
DOLAR
31,08 0,3%
EURO
33,68 0,11%
ALTIN
2.007,61 0,04%

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''BOĞA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''BOĞA'' burcu yorumu

Bu dolunay, boğa yükselen ve ay burcu boğalar için hayatlarında yeni kararlar alabilecekleri, aşk, sanat, spor, hobi ve finansal konularda şanslı olabilecekleri bir dönem. İlişkilerde uyumlu ve esnek olmaları, kendilerine olumlu mesajlar vermeleri ve ‘‘El- Vedud’’ esmasını zikretmeleri tavsiye ediliyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:42
24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''BOĞA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''BOĞA'' burcu yorumu

Boğa Yükselen ve Ay Burcu Boğalar İçin Dolunay Yorumu

Nilda Ferhan Efeçınar: Sevgili boğa yükselen ve ay burcu boğalar, bu dolunay sizin için çocuklar, aşk, sanat, müzik, spor veya hobiler gibi konuları ön plana çıkaracak. Bu alanlarda hayatınızda bazı değişiklikler yapmaya karar verebilirsiniz. Örneğin:

  • Çocuklarınızın okul veya eğitim durumuyla ilgili bir seçim yapabilirsiniz.
  • Çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz veya hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz.
  • Aşk hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz veya mevcut bir ilişkiyi daha ileri bir seviyeye taşıyabilirsiniz.
  • Spor yapmaya, müzik veya sanatla uğraşmaya başlayabilirsiniz.
  • Hobilerinizden para kazanabilirsiniz veya hobilerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
  • Yatırım yapmak gibi finansal konular da gündeminize gelebilir.
  • Bu konularda bazı anlaşma veya sözleşmeler imzalayabilirsiniz.

Dolunayın Etkileri

Bu dolunay sürecinde ilişkilerinize özen göstermeniz gerekiyor. Karşınızdaki insanları kırmadan, almadan veya suçlamadan iletişim kurmaya çalışın. Onların bakış açılarını anlamaya çalışın. Bu şekilde ilişkilerinizde daha uyumlu ve mutlu olabilirsiniz. Bu dolunay size beklenmedik sürprizler ve şanslı fırsatlar da getirebilir. Ancak bunlardan yararlanmak için esnek ve açık olmanız gerekiyor. Sabit fikirli ve empati yoksunu davranırsanız, bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Bu nedenle, biraz daha dikkatli olun.

Dolunay Olumlama

Bu dolunayda kendinize şöyle bir olumlama yapabilirsiniz: “Tüm ilişkilerimde doğru adımlar atıyorum ve doğru kararlar veriyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum. Neşe ve coşku doluyum. Merhametliyim ve sevgi enerjisini hem kendime hem çevreme yayıyorum.” Ayrıca, ''El- Vedud'' esma terkibini 400 kere zikrederek dolunayın bereketinden faydalanabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilecek! Bakanlığa en az lise mezunu personel alımı

KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilecek! Bakanlığa en az lise mezunu personel alımı

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde 8 Bin İşçi KPSS'siz İstihdam Edilecek: İŞKUR Başvuru Adımları

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde 8 Bin İşçi KPSS'siz İstihdam Edilecek: İŞKUR Başvuru Adımları

24 Şubat 2024 Dolunayının etkileri: Sağlık, iş ve ilişkiler üzerindeki etkisi ne olacak? İşte cevabı..

24 Şubat 2024 Dolunayının etkileri: Sağlık, iş ve ilişkiler üzerindeki etkisi ne olacak? İşte cevabı..

17 Bin TL’ye dükkân mı satın alınır demeyin! Herkesin gözü o dükkânda

17 Bin TL’ye dükkân mı satın alınır demeyin! Herkesin gözü o dükkânda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak: 50 KPSS Puanı Yeterli! Başvuru Şartları ve Detayları
2
Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı
3
Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş
4
Kamuda memur olmak isteyenlere müjde! Başvurular bugün açıldı: İşte yüksek maaşlı ilanlar
5
KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilecek! Bakanlığa en az lise mezunu personel alımı
6
2024 Yılında Ambulans Şoförü Olmak İsteyenlere Müjde: Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektördeki Maaşlar

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde 8 Bin İşçi KPSS'siz İstihdam Edilecek: İŞKUR Başvuru Adımları

Seçim sonrası hükümetten net mesaj: Herşey artacak uçacak kaçacak denilmekteydi

395 TL’den başlayan fiyatlarla Ramazan kolileri satışa çıkartıldı! Happy Center Ramazan kolileri

Kamuda memur olmak isteyenlere müjde! Başvurular bugün açıldı: İşte yüksek maaşlı ilanlar

Çay tiryakilerin başka markete gitmesine gerek yok! 26 Şubat’a kadar yüzde 25 indirimli satışta

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''BOĞA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''BOĞA'' burcu yorumu

KPSS puanı olan da olmayan da başvurabilecek! Bakanlığa en az lise mezunu personel alımı

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOÇ'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOÇ'' burcu yorumu

Bebek bezi indirimi kovalayanlara harika bir haber var! Yüzde 35 indirim başladı

ATM'den para çekip yatıranlar dikkat! ATM'lerde 'şimşek' çaktıran karar

24 Şubat 2024 Dolunayının etkileri: Sağlık, iş ve ilişkiler üzerindeki etkisi ne olacak? İşte cevabı..

17 Bin TL’ye dükkân mı satın alınır demeyin! Herkesin gözü o dükkânda