24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''İKİZLER'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''İKİZLER'' burcu yorumu

Sevgili İkizler, Yükselen İkizler ve Ay Burcu İkizler

Nilda Ferhan Efeçınar: Bu Dolunay, hayatınızın önemli alanlarında karar vermenizi gerektiren bir Dolunay olacak. Belki de evinizi, iş yerinizi veya şehrinizi değiştirmek zorunda kalacaksınız. Belki de ev almak, ev satmak veya ev kiralamak gibi bir planınız veya konunuz olacak. Ya da iş yerinizle ilgili bir değişiklik yapmanız gerekebilir. Yaşam alanlarınızda ve gelirlerinizde bir Dolunay yaşanacak.

İş Kurma, İş Değiştirme veya Yurt Dışına Taşınma Kararı

Kimileri iş kurmaya karar verebilir. Belki de memnun olmadığınız bir işiniz varsa bırakma kararı alacaksınız. Belki de yurt dışına taşınacak veya ülke değiştireceksiniz. Yaşam alanlarınızda bir karar vermeniz gerekiyor. Bazılarınız güzel ev alma veya arsa alma fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Gayrimenkullerle ilgili konular gündeminize girecek. Belki de miras yoluyla veya boşanma nedeniyle bir mal paylaşımı yapmanız gerekecek.

Kendinizi ve Hayatınızı Harika Bir Şekilde Yönetiyorsunuz

Kendinizi ve hayatınızı harika bir şekilde yönetiyorsunuz. Çok güzel ve değerli varlıklara sahip oluyorsunuz. Mülklere sahip oluyorsunuz. Bunu olumlayabilirsiniz. ''Ya Malikül Mülk'' esmasını 212 kere zikredebilirsiniz.