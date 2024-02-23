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24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOÇ'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOÇ'' burcu yorumu

Nilda Ferhan Efeçınar, dolunayın Koç burcuna etkilerini anlatıyor. Sağlık, iş, ev ve yaşam tarzı konularında önemli kararlar almanız ve değişimlere hazır olmanız gerektiğini söylüyor. Ayrıca size bir olumlama ve bir zikir öneriyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 11:11
24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOÇ'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOÇ'' burcu yorumu

Sevgili Koç, yükselen Koç ve ay burcu Koçlar

Nilda Ferhan Efeçınar: Bu dolunayda sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkacak. Bu süreçte bir sağlık sorununuz varsa, bununla ilgili doğru teşhis, doğru doktor ve doğru tedavi yöntemlerine ulaşma şansınız artacak. Sağlık sorununuz yoksa bile, sağlığınıza çok dikkat etmeniz ve sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıkları edinmeniz gerekiyor.

Bunun yanında, hayatınıza yeni projeler girebilir veya mevcut projelerinizi sonlandırabilirsiniz. Bu, işinizle ilgili olabilir veya verdiğiniz bir kararı hayata geçirmek de olabilir. Yaşam alanlarınız, eviniz, iş yeriniz, anne baba eviniz de bu dolunayda etkilenecek. Günlük rutininizde bazı kararlar almanız ve uygulamanız gerekebilir. Örneğin, sabahları şu saatte kalkıyorum, evimde şu düzeni kuruyorum veya iş yerimde şu şekilde bir organizasyon yapıyorum, evrakları düzenlemek için şu kararları aldım ve bunları hayata geçiriyorum gibi. Günlük hayatınızda bazı konuları planlama ve düzenleme ihtiyacı duyacaksınız. Ev düzeniniz, iş düzeniniz, sağlık düzeniniz, yaşam tarzınızla ilgili kararlar alacak ve bunları eyleme dönüştürecek bir dolunay olacak.

Son derece sağlıklıyım, elime aldığım her işte başarıyı yakalıyorum, çok güçlü ve kudretliyim, ayaklarım üzerinde sağlam duruyorum gibi bir olumlama yapabilirsiniz. ''Ya Hay Ya Kayyum'' Esma terkibini 870 kere zikredilirsiniz. 

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