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24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''TERAZİ'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''TERAZİ'' burcu yorumu

Bu dolunay, terazi burçları için hayatlarında önemli değişimler getirebilir. Karar verme, sonuç alma, tamamlanma, manevi gelişim, sağlık ve korunma konuları bu dolunayda öne çıkabilir. Gaffar esmasını zikredebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:51
24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''TERAZİ'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''TERAZİ'' burcu yorumu

Terazi Burcu Dolunay Etkileri

Nilda Ferhan Efeçınar: Terazi burcu, yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar, bu dolunayda hayatlarında önemli kararlar alabilir, sonuçlar elde edebilir ve tamamlanmalar yaşayabilirler. Bu dolunay, aynı zamanda onların bilinçaltı dünyasını harekete geçirecek ve manevi konulara ilgi duyuyorlarsa, bu alanda gelişim gösterebileceklerdir. Esmalarla veya dualarla çalışıyorlarsa, bu dolunayda güzel etkiler alabilir, manevi mertebelerini yükseltebilirler.

Dolunayın Hayatınıza Etkileri

Bu dolunay, sizin için karar vermeniz veya sonuç almanız gereken bir dönem olacak. Bu dolunayın etkisini dolunaya yakın bir zamanda hissetmiş olabilirsiniz. Bazılarınız yeni bir işe başlayabilir, terfi edebilir, evlenebilir, evlilik kararı alabilir veya işten veya eşten ayrılabilir. Bu alanlar, sizin prestijinizi ve yaşamınızdaki görünürlüğünüzü etkileyen konulardır. Bu konularda bir sonuç, bir karar veya bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Bu alanda dua edip Allah’tan yardım istemeniz önemlidir. Çünkü bu dolunay 12. evinizde gerçekleştiği için, gizli düşmanlar, kıskançlıklar veya kendi nefsine yenik düşme gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunların önüne geçmek için dikkatli olmalı ve kendinizi korumalısınız.

Dolunayın Sağlığınıza Etkileri

Bu dolunayda sağlığınızla ilgili konular da gündeminize gelebilir. Bu nedenle sağlığınıza daha fazla özen göstermeli, kendinizi iyi hissetmek için gerekli önlemleri almalısınız. Kendinizi bu alanda olumlu programlamalarla destekleyebilirsiniz. Örneğin, “Himayede, güvende ve korunuyorum. Arınıyor, temizleniyor ve şifalanıyorum. Şansım, kısmetim ve bereketim açılıyor. Doğru adımlar atıyor, doğru kararlar veriyorum. Kendi nefsimi en güzel şekilde yönetiyorum.” gibi bir olumlama yapabilirsiniz. Ayrıca Gaffar esmasını 1281 defa zikredebilirsiniz.

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