24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 6 Aralık'ta Başlıyor

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl 6-20 Aralık tarihleri arasında 24'üncü kez sanatseverlerle buluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festival Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Klasik Müzik ve Cazın Yıldızları Sahne Alacak

Festival süresince, klasik müzik ve caz dünyasının sevilen sanatçıları sahne alacak ve müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Festivalin açılışı, ünlü sanatçı Karsu'nun performansı ile yapılacak.

Nostalji Tramvayı ile Müzik Ziyafeti

Festival öncesinde, Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde gün boyu nostalji tramvayında Antalya halkına müzik ziyafeti sunacaklar. Bu etkinlik, halkla iç içe gerçekleşerek renkli görüntülere sahne olacağı düşünülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.