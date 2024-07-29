Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor! Beklenen onay geldi: 81 ilde yeni dönem başlıyor

Türkiye'nin 81 ilinde büyük çaplı ulaşım yenilikleri başladı. Artık ehliyetinizi yanınızda taşımanıza gerek yok.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:33
Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor! Beklenen onay geldi: 81 ilde yeni dönem başlıyor

Bakanlığın son düzenlemeleri artık sürücülerin ehliyetlerini fiziksel olarak taşımalarını gerektirmiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile birlikte insanların hayatını kolaylaştırmak istiyor. Bu uygulama sayesinde ehliyet bilgileri artık kimlik kartları içerisine entegre edilerek ehliyetinizi yolda taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Son verilere göre 6.275.000'den fazla kişi bu kullanışlı ve yenilikçi hizmetten yararlandı. Bu fonksiyonun kimlik kartlarına eklenmesi kullanıcılar açısından daha kullanışlı olacak ve cüzdanlarındaki yükü azaltacaktır.

Sürücü belgeleri cebe sığdırıldı!

Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor

"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile beraber artık ehliyet bilgilerinizi kimlik kartınızın içerisine entegre edebilirsiniz. Yeni bir ehliyet türüne sahipseniz, yerel nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunarak bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Ehliyet bilgilerinizi kimlik kartınıza eklemeniz yolda gezinmeyi daha rahat hale getirecektir.

Yeni nesil olarak tanımlanan elektronik kimlik kartı olan herkes bu imkandan yararlanabilir. Yeni tür ehliyet başvurusunda bulunmanız durumunda kimlik kartınızı yenilemek için ehliyetinizi kullanabilirsiniz. Üstelik bütün bu işlemler ücretsiz olarak yapılıyor. 

İLGİLİ HABERLER

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Domates konservelerinin lezzetini ikiye katlıyor! Küçük tüyo sayesinde aylarca bozulmayacak

Çatkapı gelen misafirlere pratik tava böreği! İçi yumuşacık patatesli: Dışı çıtır çıtır

Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor! Beklenen onay geldi: 81 ilde yeni dönem başlıyor

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Demir depolarını fulleyen besin! İbrahim Saraçoğlu bizzat önerdi: Her kaşığında şifa var

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim