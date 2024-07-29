Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor! Beklenen onay geldi: 81 ilde yeni dönem başlıyor

Bakanlığın son düzenlemeleri artık sürücülerin ehliyetlerini fiziksel olarak taşımalarını gerektirmiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile birlikte insanların hayatını kolaylaştırmak istiyor. Bu uygulama sayesinde ehliyet bilgileri artık kimlik kartları içerisine entegre edilerek ehliyetinizi yolda taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Son verilere göre 6.275.000'den fazla kişi bu kullanışlı ve yenilikçi hizmetten yararlandı. Bu fonksiyonun kimlik kartlarına eklenmesi kullanıcılar açısından daha kullanışlı olacak ve cüzdanlarındaki yükü azaltacaktır.

Sürücü belgeleri cebe sığdırıldı!





"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile beraber artık ehliyet bilgilerinizi kimlik kartınızın içerisine entegre edebilirsiniz. Yeni bir ehliyet türüne sahipseniz, yerel nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunarak bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Ehliyet bilgilerinizi kimlik kartınıza eklemeniz yolda gezinmeyi daha rahat hale getirecektir.

Yeni nesil olarak tanımlanan elektronik kimlik kartı olan herkes bu imkandan yararlanabilir. Yeni tür ehliyet başvurusunda bulunmanız durumunda kimlik kartınızı yenilemek için ehliyetinizi kullanabilirsiniz. Üstelik bütün bu işlemler ücretsiz olarak yapılıyor.