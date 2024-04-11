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Kabartma tozunu çöpe attıracak formül! Hamura atınca balon gibi kabartıyor

Kabartma tozu olmadan hamur nasıl kabartılır? Meğer bu kadar kolaymış. Hemen deneyin!

Yayın Tarihi: 11.04.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 16:04
Kabartma tozunu çöpe attıracak formül! Hamura atınca balon gibi kabartıyor

Evde hamur işleri yaparken lezzetli ve kabarık sonuçlar elde etmek her zaman önemlidir. Ancak bazen hazır kabartma tozu kullanmak yerine daha doğal bir yöntem tercih etmek isteyebilirsiniz. İşte tam da bu noktada ekşi süt devreye giriyor.

Hazırladığınız hamurda kabartma tozunun ölçüsüne göre ekşi süt kullanarak, doğal ve hızlı bir şekilde kabaran hamurları kolaylıkla elde edebilirsiniz. Bu pratik yöntemle, hamur işlerinizi hazırlarken sağlığınızı da düşünebilirsiniz.

ekşi süt ile hamur kabartma

Ekşi süt ile hamur kabartmak için her 1 çay kaşığı kabartma tozunun yerine yarım bardak ekşi süt kullanabilirsiniz. Bu ölçü, leziz ve puf puf kabaran hamur işlerinin sırrını size sunar. Ekşi sütün asidik özelliği, hamurun kabarmasını sağlayarak, sonuç olarak daha hafif ve kabarık bir dokuya ulaşmanızı sağlar.

Artık evde pizza, poğaça, kek veya diğer hamur işlerinizi hazırlarken kabartma tozu kullanmak zorunda değilsiniz. Ekşi süt ile doğal yoldan hamurunuzu kabartarak, sağlıklı ve lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu pratik yöntemle, hamur işi tariflerinizi daha da keyifli hale getirebilirsiniz.

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