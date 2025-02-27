28 Şubat Süreci Masaya Yatırıldı: TDV'de Önemli Panel Gerçekleştirildi

Türkiye Diyanet Vakfı, 28 Şubat sürecini ele alan önemli bir panel düzenledi. Tarihi olayın dersleri uzun uzun tartışıldı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:55
28 Şubat Süreci Masaya Yatırıldı: TDV'de Önemli Panel Gerçekleştirildi

Geçmişten Geleceğe Dersler ve İzler Paneli TDV'de Yapıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM), 28 Şubat sürecinin ele alındığı "Geçmişten Geleceğe Dersler ve İzler Paneli" düzenlendi. TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda yapılan panel, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılış Konuşmaları ve Katılımcılar

Panelin açılışını gerçekleştiren TDV Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, "Bu süreçte yaşanan zorluklar ve bu zorluklara karşı ortaya konan o muhteşem direniş, tarihimizin unutulmaması ve çok büyük dersler alınması gereken önemli bir parçası." dedi.

Panelde ayrıca, 28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisi kesilen emekli subay Sadık Güray Balatekin, 28 Şubat'ın spontane gelişen bir olay olmadığını vurgulayarak, geçmişi ve arka planını anlattı. Balatekin, "28 Şubat, 1960 darbesinden önce başlayan bir süreçtir. Hedef, bu toplum imansızlaştırılacak ve İslamsızlaştırılacak, bölünecek, parçalanacak. Dinimizden uzak bir toplum oluşturmak temel amaç." şeklinde konuştu.

Panelde, Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Figen Şaştım ile Özgür-Der Kurucu Başkanı Hülya Şekerci de birer konuşma yaparak konuya katkıda bulundular.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM), 28 Şubat sürecinin ele...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM), 28 Şubat sürecinin ele alındığı "Geçmişten Geleceğe Dersler ve İzler Paneli" düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, programda konuşma yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM), 28 Şubat sürecinin ele...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM), 28 Şubat sürecinin ele alındığı "Geçmişten Geleceğe Dersler ve İzler Paneli" düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, programda konuşma yaptı.

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