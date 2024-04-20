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3 gün sonra resmen başlıyor! Bir görünüp pir kaybolacak: Sonrasında olacaklar...

Cumartesi günü tüm Türkiye'yi şiddetli yağışlar bekliyor, ardından ise güneşli günler bizi bekliyor! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 20.04.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 13:44
3 gün sonra resmen başlıyor! Bir görünüp pir kaybolacak: Sonrasında olacaklar...

Nisan ayının mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarıyla dikkat çektiği bir dönemde, meteoroloji uzmanlarından önemli bir uyarı geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Tek'in verdiği bilgilere göre, Cumartesi günü ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Özellikle Ege bölgesi ve Trakya, Akdeniz üzerinden gelecek olan bu yağışın etkisi altında kalacak. Uzmanlar, yağışın kısa süreli olacağını ancak şiddetli olabileceğini vurguluyor.

Ancak yağışın ardından dikkat çekici bir hava değişimi yaşanacak. 24 Nisan'dan itibaren sıcaklıklarda artış bekleniyor. İstanbul'da termometreler 30 dereceleri gösterecekken, İzmir'de 34, Ankara'da ise 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle Antalya'da, denizden gelen nemle birlikte hissedilen sıcaklığın daha da artması öngörülüyor.

Peki, bu sıcaklık artışı yaz ayları için ne anlama geliyor? Tek'in açıklamalarına göre, mevsimsel iklim modelleri, önümüzdeki yaz aylarının geçmiş yıllara göre daha yüksek sıcaklıklara sahip olacağını işaret ediyor. Geçtiğimiz yıllarda sık sık karşılaşılan sıcak hava dalgalarının bu yıl da devam etmesi bekleniyor.

cumartesi günü hava durumu

Nisan ayında yaşanan bu sıcaklık artışı ve yağış durumu, mayıs ve haziran aylarının hava durumunu da etkileyecek gibi görünüyor. Uzmanlar, bu aylarda mevsim normallerinden daha fazla yağış beklediklerini ve bu yağışların şiddetli ve riskli olabileceğini belirtiyor. Su baskınları, seller ve yıldırım düşmesi gibi doğa olaylarının yaşanma olasılığının yüksek olduğu uyarısında bulunuyorlar.

Ayrıca uzmanlar, baraj dolulukları konusunda şu an için bir sorun olmadığını ancak uzun vadede kuraklık riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Eğer gerekli önlemler alınmaz ve çalışmalar yapılmazsa, Türkiye'nin ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısını yapıyorlar.

Sonuç olarak, meteoroloji uzmanlarının uyarıları doğrultusunda vatandaşların önlem alarak hava koşullarına hazırlıklı olmaları önem arz ediyor. Güncel hava durumu tahminlerini takip etmek ve gerekli tedbirleri almak, olası riskleri minimize etmek açısından büyük önem taşıyor.

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