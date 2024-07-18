30 gün kuralına uyan işsizlere müjde! Devlet işi olmayanı maaşa bağlayacak

Asgari ücretin artmasının ardından işsizlik maaşlarında da bir yükseliş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı verilerine göre, işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artışla yüzde 9'a ulaştı. Bu durum, işten çıkarılanların işsizlik maaşı başvurularında artışa neden oldu. İşten çıkarılan bireyler, işsizlik maaşı taleplerini İŞKUR üzerinden online olarak veya şahsen gerçekleştirebiliyorlar.

İşten çıkarıldınız ve işsizlik maaşı alma hakkınız var mı? Bu durumda 30 günlük başvuru sürenizi kaçırmayın! Peki, İŞKUR'dan alacağınız maaş ne kadar olacak? Detayları öğrenmek için okumaya devam edin.

İşsizlik Ödeneği Kimlere Verilir ve Ne Zaman Başvurulur?

İşsiz kalan kişilere belirli koşulları sağlamaları halinde devlet tarafından verilen bir destektir. Bu ödeme, işsiz kalma sürecinde kişilerin geçimlerini kolaylaştırmayı amaçlar.





İşsizlik Ödeneği Alabilmek İçin Gerekli Koşullar

Kendi İsteği Dışı İşsiz Kalmak: İşten kendi isteğinizle ayrıldıysanız veya iş sözleşmesini ihlal ettiyseniz işsizlik ödeneği alamazsınız. İşten çıkarılma, iş sözleşmesinin feshi gibi durumlar işsizlik ödeneği alma hakkı doğurur.

Son 120 Gün Çalışmış Olmak: İşten ayrılmadan önceki son 120 gün boyunca çalışıyor olmanız gerekir.

Son 3 Yılda Yeterli Prim Ödemiş Olmak: Son 3 yıl içinde toplam en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmanız şarttır.

30 Gün İçinde Başvurmak: İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR şubesine veya online olarak başvurmanız gerekmektedir. Bu süre çok önemlidir, geç başvurular kabul edilmez.

İşsizlik Ödeneğine Başvuru Nasıl Yapılır?

İşten ayrıldıktan sonra işsizlik ödeneği almak istiyorsanız, bazı adımları takip etmeniz gerekmektedir:

İş sözleşmeniz sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde mutlaka başvurunuzu yapmalısınız. Bu süre çok önemlidir ve kaçırırsanız ödeneğinizden kesinti yapılabilir.

Başvurunuzu iki şekilde yapabilirsiniz:

Şahsen Başvuru: En yakın İŞKUR şubesine giderek gerekli belgelerle başvurunuzu yapabilirsiniz.

Online Başvuru: İŞKUR'un resmi web sitesi olan www.iskur.gov.tr üzerinden online olarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İşsizlik ödeneği alırken iş arama zorunluluğunuz vardır. Bu nedenle, başvurunuzla birlikte iş arayan kaydınız oluşturulur veya güncellenir.

İşsizlik ödeneği başvurusu kişisel bir işlem olduğu için vekil yoluyla başvuru yapılamaz.

İşsizlik Ödeneği ve Ek Hizmetler

İşsizlik ödeneği alan kişilere sadece maddi destek değil, aynı zamanda iş hayatlarına yeniden katılmaları için çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetler sayesinde işsiz kalan bireyler, daha kısa sürede yeni bir iş bulabilir ve mesleki gelişimlerini sağlayabilirler.

İşsizlik Ödeneği Miktarı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik ödeneğinizin miktarı, son dönemdeki kazançlarınıza göre belirlenir. Daha açıklayıcı olmak gerekirse:

Son Dört Aylık Kazanç: İşten ayrılmadan önceki son dört ayda ne kadar kazandığınız hesaplanır.

Günlük Ortalama Brüt Kazanç: Bu dört aylık toplam kazancınız, gün sayısına bölünerek günlük ortalama kazanç elde edilir.

Yüzde Kırklık Kesimi: Bu günlük ortalama kazancın yüzde kırkı, işsizlik ödeneğinizin günlük tutarı olarak belirlenir.

Üst Sınır: Hesaplanan bu tutar, o ayın asgari ücretinin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. Yani, ne kadar yüksek bir maaş alırsanız alın, işsizlik ödeneğiniz bu üst sınırı aşamaz.

İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

İşsizlik ödeneği başvurunuzun sonuçlanması ve ödemelerin başlaması için belirli bir süreç izlenir:

İşsizlik ödeneği başvuruları, genellikle başvuru yaptığınız ayın sonuna kadar değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Eğer başvurunuz onaylanırsa, işsizlik ödeneğiniz her ayın 5'inde hesabınıza yatırılır. Ancak, özel durumlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu ödeme tarihini öne çekebilir.

Ödeme Yöntemi:

İşkur'a bildirdiğiniz banka hesap numaranıza (IBAN) ödeme yapılır. Bu nedenle, doğru ve güncel bir hesap numarası bildirmeniz önemlidir.

Eğer banka hesabınız yoksa veya yanlış bir hesap numarası bildirmişseniz, ödeme en yakın PTT şubesinden nakit olarak alınabilir.

İşsizlik Ödeneği Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Bildirim Zorunluluğu

İşsizlik ödeneği alırken bazı durumların meydana gelmesi halinde İŞKUR'a bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Bu bildirimler, ödeneğinizin kesilmesi veya fazla ödeme yapılması gibi durumların önüne geçmek için oldukça önemlidir.

Bildirim Yapmanız Gereken Durumlar