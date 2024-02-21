Bist 100
9.307,54 0%
DOLAR
31,01 0,31%
EURO
33,55 0,3%
ALTIN
2.023,75 0,58%

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Gluten hassasiyetiniz varsa bu tarifleri mutlaka deneyin! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:54
Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Ramazan ayına geri sayım başlayınca menü arayışları da hız kazandı! Gluten hassasiyeti olanlara özel menü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GLUTEN HASSASİYETİNE ÖZEL MENÜ

Ramazan Ayı için geri sayım başlarken çölyak hastaları oruç tutup tutamayacaklarını araştırıyor. Çölyak hastaları doktorlarının onayıyla oruç tutabiliyor ancak beslenme düzeninizi ayarlamanız gerekiyor. Glutensiz besleniyorsanız yumurta gibi uzun zaman tok tutan ve enerji veren besinleri tercih edebilirsiniz. Sahurda glutensiz emek, glutensiz ramazan pidesi gibi ürünleri tüketebilirsinzi. İftarda sebze çorbası, pririnç gibi glutensiz ürünleri tüketebilirsinzi. Gluten içermeyen sebze, et, tavuk, balık gibi yemekler tüketebilirsiniz. Günlük su ihtiyacı için iftar ve sahur arasında bol miktarda su tüketebilirsiniz. Glutensiz sütlü ve hafif tatlılar tüketebilirsiniz. Gluten problemi yaşamamak için önceden Ramazan alışverişlerinizi planlayabilir ve glutensiz ürünler tüketebilirsiniz. 

gluten hassasiyetine özel menü

İftar ve sahur öğünlerinizde bütün tahıl ve unlu mamullerin gluten içermediğinden emin olmanız gerekir. Hazır gıda veya paketli ürün tüketecekseniz içeriklerini iyice incelemeniz gerekir. Yemeklerinizde sos kullanacaksanız garnitür ve salataların glutensiz olmasına dikkat edebilirsiniz. Dışarıda iftar veya sahur yapacaksanız menünün glutensiz olmasına dikkat etmeniz gerekir. Gluten içeren ürünleri tüketmeden önce malzemelerin diğer ürünlerle temas etmemesine dikkat etmeniz ve ayrı yerlerde pişirerek servisetmeniz gerekiyor. Ramazan ayında oruç tutacaksanız bu tarifleri sofralarınızda deneyebilirsiniz;

-Glutensiz krep

-Chialı meyveli bowl

-Mantarlı omlet

-Biber dolması tadında çorba

-Zerdeçallı havuçlu pilav

-Etli patates yemeği

-Tavuk sote

-Fırında palamut

-Ratatouille

-Kinoalı mercimek köftesi

-Karabuğday salatası

-Glutensiz muhallebi

-Glutensiz puding

İLGİLİ HABERLER

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…
2
Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş
3
Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Yayımlandı! Lise ve Ön Lisans Mezunu Kadın/Erkek İçin Fırsat!
4
Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat
5
Pırasa yemeğinden bıkanlara özel pırasalı börek tarifi! Hem yararlı hem de çok lezzetli
6
SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!
7
Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

İkizler burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak