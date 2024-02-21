Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Ramazan ayına geri sayım başlayınca menü arayışları da hız kazandı! Gluten hassasiyeti olanlara özel menü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GLUTEN HASSASİYETİNE ÖZEL MENÜ

Ramazan Ayı için geri sayım başlarken çölyak hastaları oruç tutup tutamayacaklarını araştırıyor. Çölyak hastaları doktorlarının onayıyla oruç tutabiliyor ancak beslenme düzeninizi ayarlamanız gerekiyor. Glutensiz besleniyorsanız yumurta gibi uzun zaman tok tutan ve enerji veren besinleri tercih edebilirsiniz. Sahurda glutensiz emek, glutensiz ramazan pidesi gibi ürünleri tüketebilirsinzi. İftarda sebze çorbası, pririnç gibi glutensiz ürünleri tüketebilirsinzi. Gluten içermeyen sebze, et, tavuk, balık gibi yemekler tüketebilirsiniz. Günlük su ihtiyacı için iftar ve sahur arasında bol miktarda su tüketebilirsiniz. Glutensiz sütlü ve hafif tatlılar tüketebilirsiniz. Gluten problemi yaşamamak için önceden Ramazan alışverişlerinizi planlayabilir ve glutensiz ürünler tüketebilirsiniz.





İftar ve sahur öğünlerinizde bütün tahıl ve unlu mamullerin gluten içermediğinden emin olmanız gerekir. Hazır gıda veya paketli ürün tüketecekseniz içeriklerini iyice incelemeniz gerekir. Yemeklerinizde sos kullanacaksanız garnitür ve salataların glutensiz olmasına dikkat edebilirsiniz. Dışarıda iftar veya sahur yapacaksanız menünün glutensiz olmasına dikkat etmeniz gerekir. Gluten içeren ürünleri tüketmeden önce malzemelerin diğer ürünlerle temas etmemesine dikkat etmeniz ve ayrı yerlerde pişirerek servisetmeniz gerekiyor. Ramazan ayında oruç tutacaksanız bu tarifleri sofralarınızda deneyebilirsiniz;

-Glutensiz krep

-Chialı meyveli bowl

-Mantarlı omlet

-Biber dolması tadında çorba

-Zerdeçallı havuçlu pilav

-Etli patates yemeği

-Tavuk sote

-Fırında palamut

-Ratatouille

-Kinoalı mercimek köftesi

-Karabuğday salatası

-Glutensiz muhallebi

-Glutensiz puding