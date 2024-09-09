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31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Başlıyor

Aspendos'ta 31. Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 13-26 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:10
31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Başlıyor

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 13-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalin Detayları

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) yaptığı açıklamalarla festivalin, 1994 yılında sanatseverlere kapılarını açtığını ve 1998'de uluslararası boyuta taşındığını belirtti. Festival, Serik ilçesi sınırlarında yer alan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Açılış Performansı: "Aida"

Festivalin açılışı, 13 Eylül Cuma günü saat 21:00'de, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne ait büyük bir prodüksiyon olan "Aida" operasıyla yapılacak. Yabancı konuk sanatçılar Joana Zhelezcheva ve Walter Fraccaro'nun sahne alacağı bu eser, Giuseppe Verdi'nin imkansız aşkı ele alan üç perdelik dramatik hikayesini sanatseverlerle buluşturacak.

Öne Çıkan İsimler ve Prodüksiyon

Eserin rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini üstlenirken, tarih araştırmalarına Ravivaddhana Monipong Sisowath katkıda bulundu. Orkestra, Lorenzo Castriota yönetiminde sahne alacakken, Mahir Seyrek koroyu yönetecek. Tasarımlar ise Özgür Usta, Savaş Camgöz, Gürcan Kubilay gibi yetenekli isimler tarafından gerçekleştirildi.

Öne Çıkan Performanslar

Festival kapsamında, 16 Eylül'de saat 21:00'de "Opera Gala Gecesi" düzenlenecek. Bu gecede soprano ve tenorlar çeşitli performanslar sergileyecek.

"Kuğu Gölü" ve Başka Performanslar

20 Eylül'de, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından "Kuğu Gölü" balesi sahnelenecek. Ayrıca 22 Eylül'de Astana Bale Tiyatrosu, "Carmen" ve "Tango Ateşi" performanslarını sunacak.

Kapanış Performansı: "Tosca"

Festivalin kapanışı 26 Eylül'de, Antalya DOB tarafından sahnelenen "Tosca" operası ile gerçekleştirilecek. Rejisör Yiğit Günsoy’un sahneye koyduğu eserde, ünlü tenor Paolo Lardizzone baş rolde olacak. Orkestra şefliği Lorenzo Castriota tarafından yapılacak.

Eserin dekor ve kostüm tasarımları Gülden Sayıl'a, koreografisi Özge Ay'a ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait olacak.

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