32. Adana Altın Koza Film Festivali: Ulusal Uzun Metrajda 10 Film Yarışacak

22-28 Eylül'de düzenlenecek 32. Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda 10 film, 4'ü dünya prömiyeri olmak üzere yarışacak.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:20
32. Adana Altın Koza Film Festivali: Ulusal Uzun Metrajda 10 Film Yarışacak

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

22-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film, 4'ü dünya prömiyeri olmak üzere jüri karşısına çıkacak.

Seçici Kurul ve değerlendirme

Festival komitesinin duyurusuna göre, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Altın Koza Ödülleri 16 kategoride verilecek. Yarışacak filmler, Esin Küçüktepepınar, Mehmet Açar, Doç. Dr. Hakan Erkılıç ve Senem Erdine'den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Yarışma filmleri

Jüri değerlendirmesine sunulan filmler şunlar: Annemin Solgun Çiçekleri (Ali Cabbar), Buradayım, İyiyim (Emine Emel Balcı), Gündüz Apollon Gece Athena (Emine Yıldırım), Cinema Jazireh (Gözde Kural), Algoritma'ya Biat Et (Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu), O da bir şey mi (Pelin Esmer), Ev (Orhan Eskiköy), Perde (Özkan Çelik), Uçan Köfteci (Rezan Yeşilbaş) ve İdea (Tayfun Pirselimoğlu).

Cinema Jazireh filminin dünya prömiyeri Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirilmiş olup, Türkiye'de ilk kez Adana'da izleyiciyle buluşacak. Ayrıca yarışmadaki Algoritma'ya Biat Et, Annemin Solgun Çiçekleri, Ev ve Perde filmlerinin dünya prömiyerleri gerçekleştirilecek.

Başvurular ve diğer yarışmalar

Altın Koza'ya başvuru sayıları şöyle: Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 45, Belgesel Film Yarışması'na 65, Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 277, Ulusal Kısa Film Yarışması'na 288, Öğrenci Kısa Film Yarışması'na 220 olmak üzere toplam 895 film başvurdu.

Festivalin geçen yıl başlattığı Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'na ise yeni dönemde 27 proje başvurusu geldi.

Kentte bu yıl 32. kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

