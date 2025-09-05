32. Altın Koza'da Ulusal Belgesel Finalistleri Açıklandı

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Belgesel Finalistleri Açıklandı

Festival komitesinin açıklamasına göre, Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 65 belgesel başvurdu. Yarışmanın 10 finalistinden 7'si dünya prömiyerini festivalde yapacak.

Finalistler

Atıl İnaç'ın "Hümanist Bir Deha, Gazi Yaşargil", Ayşe Çetinbaş ile Çayan Demirel'in "Kardeş Türküler: 30 Yılın Öyküsü", Bulut Renas Kaçan'ın "Döngü", Burcu Özkaya Günaydın'ın "Araf", Gülten Taranç ile Ragıp Taranç'ın "Dedemin Evi", İbrahim İzol'un "Nikita Tanrıçanın Ölümü", Melik Külekci'nin "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde", Murat Can Bilgincan'ın "Karne", Ömer Faruk Çetin'in "Muzaffer" ve Sibel Karakurt'un "Eskisi Gibi" filmleri finalist olarak belirlendi.

Dünya Prömiyerleri

"Araf", "Döngü", "Hümanist Bir Deha, Gazi Yaşargil", "Kardeş Türküler: 30 Yılın Öyküsü", "Karne", "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde" ve "Nikita Tanrıçanın Ölümü" adlı belgeseller festivalde ilk gösterimlerini yapacak.

Festival Tarihi

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.