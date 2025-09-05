DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,21 -0,19%
ALTIN
4.706,03 -0,33%
BITCOIN
4.658.262,91 -2,32%

32. Altın Koza'da Ulusal Belgesel Finalistleri Açıklandı

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Belgesel finalistleri açıklandı. 65 başvurudan 10 film seçildi; 7 belgesel dünya prömiyerini festivalde yapacak. Festival 22-28 Eylül.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:29
32. Altın Koza'da Ulusal Belgesel Finalistleri Açıklandı

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Belgesel Finalistleri Açıklandı

Festival komitesinin açıklamasına göre, Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 65 belgesel başvurdu. Yarışmanın 10 finalistinden 7'si dünya prömiyerini festivalde yapacak.

Finalistler

Atıl İnaç'ın "Hümanist Bir Deha, Gazi Yaşargil", Ayşe Çetinbaş ile Çayan Demirel'in "Kardeş Türküler: 30 Yılın Öyküsü", Bulut Renas Kaçan'ın "Döngü", Burcu Özkaya Günaydın'ın "Araf", Gülten Taranç ile Ragıp Taranç'ın "Dedemin Evi", İbrahim İzol'un "Nikita Tanrıçanın Ölümü", Melik Külekci'nin "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde", Murat Can Bilgincan'ın "Karne", Ömer Faruk Çetin'in "Muzaffer" ve Sibel Karakurt'un "Eskisi Gibi" filmleri finalist olarak belirlendi.

Dünya Prömiyerleri

"Araf", "Döngü", "Hümanist Bir Deha, Gazi Yaşargil", "Kardeş Türküler: 30 Yılın Öyküsü", "Karne", "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde" ve "Nikita Tanrıçanın Ölümü" adlı belgeseller festivalde ilk gösterimlerini yapacak.

Festival Tarihi

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali: Konserler, Atölyeler ve Çocuk Etkinlikleri
3
32. Altın Koza'da Ulusal Belgesel Finalistleri Açıklandı
4
Koray Avcı Bozüyük'te Konser Verdi: 4 Eylül Kurtuluş Günü Coşkusu
5
Grammy Ödüllü Black Coffee Antalya'da konser verdi
6
32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 14 Eylül'de Başlıyor
7
GastroAntep Kültür Yolu Festivali 13-21 Eylül'de Başlıyor

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor